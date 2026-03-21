วิเศษชัยชาญ จัดใหญ่ ชวนเที่ยวงาน ”รำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ“ 24 – 27 มี.ค. 2569 นี้

วันนี้(21 มี.ค.)นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ภายใต้การนำของ นายนที มนตริวัตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญชวนประชาชน ท่องเที่ยวงาน “รำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ที่ 24 – 27 มีนาคม 2569 นี้ จำนวน 4 วัน ณ บริเวณอนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
โดยงานดังกล่าวเป็นการร่วมมือระหว่าง อำเภอวิเศษชัยชาญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน อำเภอวิเศษชัยชาญ เพื่อรำลึก และยกย่องวีรกรรม ความกล้าหาญ และความเสียสละของวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ นายดอก ชาวบ้านกลับ นายทองแก้ว ชาวบ้านโพธิ์ทะเล ตลอดจนวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ที่ได้ร่วมกันปกป้องรักษาเอกราชการของประเทศไทยไว้
นายอำเภอวิเศษชัยชาญ เปิดเผยว่าภายในงาน จะมีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ พิธีวางพวงมาลาสักการะนายดอก นายทองแก้ว การประกวดริ้วขบวนแห่รำลึกวีรชนฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอ การประกวดการแสดงรำลึกวีรชนและอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น การแสดงดนตรีลูกทุ่งชื่อดัง “แมงปอ ชลธิชา” “อร อรดี” “รัชนก ศรีโลพันธุ์” “ดำรง วงศ์ทอง” ทุกวันในเวลา 20.30 น. ชมการแสดงแสง สี เสียง The Musical จำนวน 2 รอบ คือวันที่ 25และ 26 มีนาคม เวลา 19.30 น. การประกวดแข่งขันวงดนตรีเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี และอีกมากมาย
นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจัดจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ และจังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งครัวราชสีห์อำเภอวิเศษชัยชาญ ซึ่งรวมของดีประจำตำบลมาร่วมจัดจำหน่ายภายในงาน มากกว่า 70 ร้านค้า ตลอดจนมีคาราวานร้านค้าจากทั่วสารทิศ ให้ทุกท่านได้ชิมของอร่อย ช็อปของถูกใจ ชมการประดับตกแต่งไฟประดับที่สวยงาม และเพลิดเพลินไปกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์ และดนตรีลูกทุ่งที่ไม่ควรพลาด