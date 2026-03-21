"วัชระ" เปิดความเป็นมา ป.ป.ช.ชี้มูลอดีต สส.กระบี่ ภท.รุกที่ ส.ป.ก.กว่า 500 ไร่ผิดจริยธรรมร้ายแรง-ส่งศาลชี้ขาด

"วัชระ" บอกความเป็นมา ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด อดีต สส.กระบี่พรรคภูมิใจไทยบุกรุกที่ ส.ป.ก.500 ไร่ ผิดจริยธรรมร้ายแรง ส่งศาลฎีกาตัดสิน เผยรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน และยื่น ป.ป.ช.ตรวจสอบเมื่อปี 2564 พร้อมตั้งข้อสังเกต ชี้มูลนักการเมืองบ่อย แต่กลับดองคดี กกต.ไว้จนผิดสังเกต
วันที่ 21 มีนาคม 2569 นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เมื่อ พ.ศ. 2564 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องชาวกระบี่ จึงเดินทางไปสำรวจพื้นที่ป่าสงวนป่าเขาขวาง-ป่าโคกยาง-ป่าช่องบางเหรียง ที่ ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ว่านายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สส.กระบี่ เขต 1 พรรคภูมิใจไทยบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติทำสวนปาล์ม 100 ไร่จริงหรือไม่ และตรวจสอบเทียบเคียงกับบัญชีทรัพย์สินที่ยื่น ป.ป.ช.ว่าตรงกันหรือไม่
เมื่อได้หลักฐานครบในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จึงไปยื่นหนังสือให้ ป.ป.ช.สอบนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สส.กระบี่ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย ว่าแจ้งบัญชีทรัพย์สินเท็จหรือไม่ บุกรุกป่าสงวนหรือไม่ ผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ และปิดเส้นทางถนนดินที่ชาวบ้านย่านนั้นใช้เป็นถนนมาแต่บรรพบุรุษหรือไม่
เมื่อเรื่องเงียบหายไป 3 ปี นายวัชระ เพชรทอง จึงไปยื่นหนังสือทวงถามคดีล่าช้าเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 ว่ามีการประวิงเวลาหรือไม่
ต่อมาวันที่ 20 มีนาคม 2569 คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง อดีต สส.พรรคภูมิใจไทย ว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 17 ประกอบข้อ 3 และข้อ 27 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ส่งสำนวนให้ศาลฎีกาพิพากษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 235 พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2661 มาตรา 87 และมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ต่อไป รวมเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทำงานคดีนี้ทั้งสิ้น 4 ปี 4 เดือนนับแต่วันยื่นคำร้องจึงมีมติชี้มูลความผิด
นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า “ผมไม่ได้ขัดแย้งใดๆ เป็นการส่วนตัวกับ สส.พรรคภูมิใจไทย ทำหน้าที่ผู้แทนนอกสภาตามที่ชาวบ้านร้องเรียน ช่วงนี้สังเกตเห็นได้ว่า ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดนักการเมืองบ่อย แต่กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ผิดจริยธรรม ป.ป.ช.กลับเป่าคดีหรือแช่เรื่องดองเอาไว้จนนานผิดสังเกต”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวัชระ เพชรทอง เป็นอดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ 2 สมัย จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานบัณฑิตรามคำแหงรุ่น 25 และประธานทนายความรุ่น 16 สภาทนายความ