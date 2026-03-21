กมธ.สว.นัด 24 มี.ค.ลงมติเห็นควรยกเลิกเอ็มโอยู 43 หรือไม่ หลังเคาะยกเลิกเอ็มโอยู44 ก่อนหน้านี้

กมธ.วุฒิสภา จ่อลงมติเห็นควรยกเลิกเอ็มโอยู 43 หรือไม่ 24 มี.ค.นี้ หลังมีมติเห็นควรยกเลิกเอ็มโอยู44 ไปก่อนหน้าแล้ว “นพดล” ดีใจ ท่าทีรัฐบาลสอดคล้องทำผลการศึกษาไม่สูญเปล่า ชี้ ไร้ผลกระทบเวทีโลก เหตุมี JBC-GBC-RBC รองรับอยู่แล้ว
วันนี้(21 มี.ค.)นายนพดล อินนา สว.ในฐานะประธานกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาการศึกษาข้อดี ข้อเสียการยกเลิก MOU43-MOU44 เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา วุฒิสภา เปิดเผยว่า ในวันที่ 24 มี.ค. นี้ ทาง กมธ.จะมีการสรุปและลงมติว่าเห็นควรให้มีการยกเลิก MOU43 หรือไม่ โดยก่อนหน้านี้ช่วงเดือน ธ.ค.ทาง กมธ.มีมติเสนอให้ยกเลิก MOU44 ไป
โดยทาง กมธ.ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกองทัพภาคที่1 กองทัพภาคที่ 2 เข้าให้ข้อมูลหลังจากการสู้รบ ได้ผลสรุปว่าพื้นที่ 15 จุดที่กัมพูชาเคยยึดไปนั้น เราได้กลับคืนมาเกือบหมด ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาที่จะยกเลิก MOU43 เป็นอย่างยิ่ง จากการประชุมเห็นพ้องกันว่าเราจะไม่ยอมคืนพื้นที่ ที่มีข้อตกลงในคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) ให้กัมพูชาอีกแล้ว เนื่องจากพื้นที่เหล่านั้นทางกัมพูชาได้รุกล้ำไทยมาไม่ต่ำกว่า30ปี อาทิหนองจาน หนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว หลังจากกมธ.ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนประกอบกับการลงพื้นที่ทั้ง 7 จังหวัดที่มีเกี่ยวข้องแล้ว เราหวังว่าการการลงมติในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุด
นายนพดล กล่าวต่อว่า ภายหลังที่กมธ.มีมติแล้วจะส่งเรื่องไปยังที่ประชุมใหญ่ของวุฒิสภา ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากนั้นวุฒิสภาจะส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อให้นำไปพิจารณาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ในครั้งที่แล้วทางกมธ.เสนอให้ยกเลิก MOU44 แต่บังเอิญอยู่ในช่วงยุบสภาพอดีจึงไม่สามารถเสนอไปยังที่ประชุมวุฒิสภาได้ เส่วนตัวมองเป็นเรื่องดีที่เราจะได้เสนอไปพร้อมกัน
“ทาง กมธ.ดีใจที่ ว่าที่รัฐบาลใหม่ มีการตอบสนองผลการศึกษาตั้งแต่ตอนหาเสียงที่ระบุว่าจะยกเลิก MOU44 ทำให้การศึกษาของ กมธ.ไม่สูญเปล่า” นายนพดลกล่าว
เมื่อถามว่าหากรัฐบาลมีการยกเลิกจริงจะมีผลกระทบต่อประเทศหรือไม่ เพราะมีประชาชนส่วนหนึ่งกังวลว่าหากยกเลิกไปแล้ว จะทำให้เราเสียเปรียบในเวทีโลก นายนพดล กล่าวว่า ก่อนที่ MOU43 จะเกิดก็มีคณะกรรมการเขตแดนร่วม หรือเจบีซี (Joint Boundary Commission: JBC) ,คณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือจีบีซี (General Border Committee: GBC) และคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) อยู่แล้ว หากเรายกเลิก MOU ทั้ง 43 และ 44 การเจรจาก็ยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ จะเห็นได้ว่าบทบาทของ MOUทั้ง2ฉบับระบุชัดเจนว่า ข้อตกลงที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการอยู่กันอย่างสันติ มีมิตรไมตรีต่อกัน แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางตรงข้ามทั้งหมด แสดงว่าการมีอยู่ของ MOU ไม่ได้ทำให้ความขัดแย้งลดลง การสู้รบเองก็ยังคงอยู่เหมือนที่เราเห็นกันในขณะนี้