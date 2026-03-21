“สุขุม” แนะรัฐใช้ปัญหาน้ำมันเป็นเวทีพิสูจน์ฝีมือ ให้ความเป็นธรรม อำนาจยังไม่เต็มมือ ย้ำไทยเคยผ่านแล้ว คนไทยต้องตั้งสติ-ปรับตัว

วันนี้(21 มี.ค.)รศ.สุขุม นวลสกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์น้ำมันตึงตัวว่า รัฐบาลควรมองปัญหาครั้งนี้เป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพการบริหาร ทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว โดยบทเรียนในอดีตชี้ชัดว่า ประเทศไทยเคยเผชิญสถานการณ์ลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง และสามารถพาประเทศผ่านพ้นมาได้ จึงควรศึกษาว่าดำเนินการกันอย่างไร เพื่อนำมาปรับใช้กับปัจจุบัน
ปัญหาน้ำมันไม่ใช่เรื่องใหม่ เคยมีถึงขั้นไม่ให้เติมน้ำมันในบางเวลา แต่ท้ายที่สุดก็คลี่คลายได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
“เรื่องแบบนี้เราเคยเจอมาแล้ว ไม่ใช่ครั้งแรก สิ่งสำคัญคือการตั้งสติ และบริหารจัดการให้ดี” รศ.สุขุม กล่าว
พร้อมกันนี้ เห็นว่ารัฐต้องเร่งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน เพื่อลดความตื่นตระหนก โดยเฉพาะพฤติกรรมกักตุนที่ซ้ำเติมปัญหาให้รุนแรงขึ้นโดยไม่จำเป็น
สำหรับข้อจำกัดของรัฐบาลรักษาการ รศ.สุขุม มองว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้การตัดสินใจไม่เต็มที่ ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งอาจไม่ได้ดำรงตำแหน่งต่อ จึงเกิดความลังเลในการตัดสินใจ เนื่องจากต้องรับผลในภายหลัง แต่ไม่ใช่เหตุให้รัฐบาลชะงักงัน แม้อำนาจอาจไม่เต็มมือ แต่รัฐบาลหยุดไม่ได้ สิ่งใดทำได้ต้องเร่งดำเนินการ โดยเชื่อว่าเมื่อมีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็ม การบริหารจะมีความต่อเนื่องและคล่องตัวมากขึ้น
ขณะเดียวกัน ประชาชนต้องปรับพฤติกรรมให้สอดรับกับสถานการณ์ ใช้พลังงานอย่างมีเหตุผล วางแผนการเดินทาง เพื่อลดแรงกดดันต่อระบบโดยรวม
รศ.สุขุมย้ำว่า หากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างมีสติ วิกฤตครั้งนี้ไม่เพียงผ่านไปได้ แต่ยังจะเป็นบททดสอบสำคัญของประเทศในการรับมือความผันผวนระดับโลก พร้อมสะท้อนศักยภาพการบริหารของรัฐบาลภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่ในปัจจุบัน
“รัฐบาลต้องมองปัญหาหนักๆ เป็นโอกาส หากผ่านไปได้และทำได้ดี จะนำไปสู่เสถียรภาพในระยะยาว จึงต้องมองในมุมนี้และทำงานอย่างเต็มที่ อีกทั้งเชื่อว่าปัจจุบันประชาชนยังให้เวลารัฐบาลทำงาน เพราะเข้าใจปัจจัยของปัญหาที่มีขนาดระดับโลก รวมถึงข้อจำกัดของรัฐบาลที่อยู่ในภาวะรักษาการ และต้องเผชิญกับวิกฤตโลก ซึ่งรัฐบาลไม่อาจหลีกเลี่ยงบทบาทในการแก้ไขปัญหาได้ เมื่ออยู่ในตำแหน่งก็ย่อมเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยธรรมชาติ”