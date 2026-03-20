เกษตรกรไทย ตั้งฉายา“ธรรมนัส”Smart & Hard Man ทำจริง ทำไว ทำถึง ยืนหยัดเคียงข้างผู้ยากไร้ทุกวิกฤต

“กลุ่มเกษตรก้าวหน้าศรัทธาธรรมนัส”ถอดรหัส “Smart & Hard Man”เมื่อการเมืองภาคสนาม ผสานกลยุทธ์โลก เพื่อลมหายใจเกษตรกรไทย
ในยุคสมัยที่ความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เมื่อเสียงปืนในต่างแดนหรือความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจอย่าง สหรัฐฯ - อิหร่าน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาปุ๋ย ค่าขนส่ง และต้นทุนพลังงานในไร่นาไทย โจทย์ของ "รัฐมนตรีเกษตรฯ" จึงไม่ใช่เพียงการดูแลพืชพรรณ
ดูแลการผลิต ดูแลเกษตรกร แต่คือการบริหารจัดการความอยู่รอดในห่วงโซ่อุปทานโลก
ท่ามกลางวิกฤตที่ซ้อนทับกันนี้ ชื่อของ ธรรมนัส พรหมเผ่า โดดเด่นขึ้นมาในฐานะผู้นำที่เกษตรกรขนานนามว่า “Smart & Hard Man” ผู้ที่เข้ามาเปลี่ยนผ่านนิยามการทำงานจาก "นักวางนโยบายบนหอคอยงาช้าง" สู่ "นักปฏิบัติการเชิงรุก" ที่กล้าชนกับปัญหาโครงสร้าง
1. ความตั้งใจ (Empathy in Action): การเมืองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจ
หัวใจสำคัญที่ทำให้คุณธรรมนัสครองใจเกษตรกรฐานราก ไม่ใช่เพียงตัวเลขในงบประมาณ แต่คือ “ความปรากฏตัว” (Presence) การลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องในช่วงดำรงตำแหน่งทั้งรัฐมนตรีช่วยฯ และรัฐมนตรีว่าการฯ ไม่ใช่เพียงการตรวจราชการตามพิธีการ แต่คือการ "ฟังให้ได้ยินเสียงที่ไม่ได้พูด" โดยไม่มีวันเสาร์หรืออาทิตย์
• เปลี่ยนเสียงสะท้อนเป็นนโยบาย: ท่านใช้การลงพื้นที่เพื่อทะลายกำแพงระหว่างข้าราชการและประชาชน ทำให้เกษตรกรรายย่อยรู้สึกว่าเสียงของพวกเขามีน้ำหนัก และรัฐบาลไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อม
2. ความรวดเร็ว (Agility): ทะลายโซ่ตรวนระบบราชการ
ในโลกเกษตรกรรม "เวลา" คือ "ชีวิต"คือ “ต้นทุน” ความล่าช้าเพียงหนึ่งสัปดาห์อาจหมายถึงผลผลิตที่เน่าเสียหรือนาข้าวที่ยืนต้นตาย คุณธรรมนัสจึงนำสไตล์การบริหารแบบ Field Operation มาใช้แทนการรอรายงานตามลำดับชั้น
• Command & Control ที่เฉียบขาด: ในวิกฤตน้ำท่วมหรือราคาผลผลิตตกต่ำ เราได้เห็นภาพการสั่งการหน้างานที่เบ็ดเสร็จ (Single Command) การอนุมัติงบประมาณเยียวยาและการระดมเครื่องจักรลงพื้นที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากกรณีตัวอย่าง ที่เป็นรูปธรรมคือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่
• ตัดวงจรลักลอบ: การปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อนที่กัดกินกลไกราคา เป็นบทพิสูจน์ถึงความรวดเร็วในการประสานงานข้ามหน่วยงานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรไทยทันที
3. ความกล้าตัดสินใจ (Decisive Leadership): กล้าชนกับปัญหาเรื้อรัง
โครงสร้างเกษตรไทยถูกพันธนาการด้วยปัญหาเชิงซ้อนมานับทศวรรษ ทั้งเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินและอิทธิพลกลุ่มทุน การแก้ปัญหาเหล่านี้จึงต้องการมากกว่าความรู้ แต่ต้องการ "ความกล้า" (Political Will)
• เปลี่ยน ส.ป.ก. เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร: นี่คือหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนความ "Hard" ในการตัดสินใจทางการเมือง เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดด้านเงินทุนและสิทธิครอบครองให้แก่เกษตรกร
• กล้าปะทะกลุ่มอิทธิพล: การจัดการกับขบวนการ "หมูเถื่อน" หรือสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้นำที่ไม่ยอมประนีประนอมกับสิ่งที่ทำลายระบบเศรษฐกิจฐานราก
4. วิสัยทัศน์ที่เท่าทันโลก (Geopolitical Awareness)
คุณธรรมนัสเข้าใจดีว่า "เกษตรกรไทยคือฟันเฟืองของโลก" ในวันที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกตึงเครียด ท่านไม่ได้มองแค่การปลูก แต่มองไปถึงการบริหารต้นทุน
• ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน: การพยายามหาแหล่งวัตถุดิบปุ๋ยราคาถูกจากพันธมิตรต่างประเทศ หรือการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงเพื่อหนีกับดักราคาตลาดโลก คือการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ (Smart Strategic) เพื่อให้เกษตรกรไทยมีเกราะป้องกันจากความผันผวนระหว่างประเทศ
สุดท้าย: ทำไมต้อง "Smart & Hard Man"?
ในสายตาเกษตรกรไทย “Smart” ไม่ได้วัดกันที่ปริญญา แต่คือความฉลาดในการอ่านใจคนและอ่านเกมโครงสร้างให้ออก ส่วน “Hard” ไม่ใช่ความแข็งกร้าว แต่คือความ "ใจถึง" ที่จะยืนหยัดเคียงข้างผู้ยากไร้ในทุกวิกฤต
บทบาทของคุณธรรมนัส พรหมเผ่า จึงเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของ "ความเร็ว" ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และ "ความกล้า" ในการวางรากฐานระยะยาว ภายใต้ความเชื่อที่ว่า:
"ความล่าช้าในงานบริหารเกษตร คือความพ่ายแพ้ของชีวิตเกษตรกร"
วันนี้เกษตรกรไทยไม่ได้ต้องการเพียงคำสัญญา แต่ต้องการผู้นำที่ "ทำจริง ทำไว และทำถึง" ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ถูกพิสูจน์แล้วผ่านการทำงานหนักในสนามจริงของชายที่ชื่อ “ธรรมนัส พรหมเผ่า”