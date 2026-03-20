มหาดไทย สั่ง 7 พันท้องถิ่น รับลูกมติครม. งดผู้บริหาร/พนง.ดูงานเมืองนอก ย้ำดูสัญญาก่อนมติ หากรัฐเสียหายกว่า ให้ดูความเหมาะสม

มหาดไทย สั่งท้องถิ่นมากกว่า 7 พันแห่ง รับลูกมติครม. งด "ผู้บริหาร-ขรก.-พนักงานในสังกัด" เดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ย้ำให้ศึกษาสัญญา กรณีมีหลักฐานสัญญาไว้ก่อน 10 มี.ค. หากต้องเลิก-เลื่อน อาจทําให้ราชการได้รับเสียหาย ให้ "ผู้บริหารท้องถิ่น" ดูความเหมาะสม ส่วนการอบรมระยะสั้น หรือไปศึกษาต่อเหตุมีสัญญากับเจ้าของทุน ทำได้ตามปกติ
วันนี้ (20 มี.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เวียนหนังสือ ด่วนที่สุด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มากกว่า 7 พันแห่ง ผ่าน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
โดยมีคำสั่ง "ขอให้งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ" ตามหนังสือเวียน ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) 13 มี.ค. 2569
สถ. เวียนจังหวัด ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามตามมติคณะรัฐมนตรี 10 มีนาคม 2569 เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากสถานการณ์ สู้รบในตะวันออกกลาง ส่งผลต่อวิกฤตพลังงานในประเทศไทย
โดยให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เริ่มดําเนินมาตรการ Work From Home ในส่วนงานที่ไม่กระทบกับการให้บริการของประชาชน และงดการเดินทาง ศึกษาดูงานอบรมในต่างประเทศ โดยให้ดําเนินการในประเทศ
ได้รับแจ้งจาก สลค.ว่า ขอให้ทุกส่วนราชการ งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศของทุกหลักสูตรนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
"เว้นแต่ มีหลักฐานว่า มีการทําสัญญาไว้ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และการเลิกสัญญาหรือการเลื่อนกําหนดเดินทาง จะทําให้หน่วยงานไม่ได้รับเงินคืนหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจํานวน ทําให้เสียหายแก่ราชการหรือหน่วยงาน"
ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้มีอํานาจอนุมัติพิจารณาความเหมาะสม และความจําเป็นอย่างรอบคอบด้วย สําหรับการเดินทางไปราชการ หรือการไปประชุมต่างประเทศตามภารกิจสําคัญและจําเป็นของหน่วยงาน
การเดินทางไปประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ การเดินทางไปร่วมประชุมกับองค์การระหว่างประเทศ การอบรมระยะสั้น
หรือการเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการทําสัญญากับหน่วยราชการเจ้าของทุน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้แล้วให้ดําเนินการได้ตามปกติ.