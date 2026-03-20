นายกฯ เร่งเช็คคุณสมบัติ ครม. คาดจบก่อนสงกรานต์ ปัดตอบ DSI ออกหมายเรียก ”สุดาวรรณ“ ชี้ยังไม่โปรดเกล้าฯ เผยชื่อไม่ได้

"อนุทิน" เร่งสปีดตรวจคุณสมบัติ ครม.ใหม่ คาด 1 สัปดาห์เสร็จ ยึดตามเกณฑ์ศาลรธน. พร้อมขึ้นทูลเกล้าฯทันทีหากไร้ปัญหา ไม่ช้าแน่ ตั้งเป้าให้เสร็จก่อนสงกรานต์ ปัดตอบDSIออกหมายเรียก ”สุดาวรรณ“ ชี้ยังไม่โปรดเกล้าฯ ไม่สามารถเปิดรายชื่อได้
วันนี้ (20มี.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดทำร่างนโยบายที่จะทำต่อรัฐสภาว่า ได้มีการพูดคุยกันมาโดยตลอด โดยจะเป็นไปตามแนวทางที่เคยหาเสียงไว้
เมื่อถามว่ามีการวางกรอบวันแถลงนโยบายไว้อย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า จะต้องเร็วที่สุด ตอนนี้ตนได้รับรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยมาแล้ว จะให้ทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเร่งทำการตรวจสอบคุณสมบัติ
เมื่อถามย้ำว่าจะแล้วเสร็จก่อนสงกรานต์หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า อยากให้เร็วที่สุด และควรจะเป็นอย่างนั้น พร้อมถามกลับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้วันที่ 20 มีนาคม ใช่หรือไม่ ปกติการตรวจสอบคุณสมบัติไม่ใช่เฉพาะพรรคเพื่อไทยแต่รวมถึงพรรคภูมิใจไทยด้วย คาดว่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ซึ่งถือว่าเร็วที่สุดแล้ว เพราะต้องผ่านการตรวจสอบจาก 18 หน่วยงาน
เมื่อถามถึงกรณีของพรรคเพื่อไทยที่มีชื่อของนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ซึ่งขณะนี้ดีเอสไอได้ออกหมายเรียกคดีรุกที่ดินหาดสวนยา แต่มีชื่อติดโผ ครม. ด้วย นายอนุทิน กล่าวว่า ตนยังไม่ทราบตรงนั้น เรื่องของคณะรัฐมนตรีต้องมีการโปรดเกล้าฯ ถึงจะมีการเปิดเผยได้
เมื่อถามว่า ที่เคยบอกว่าการจัดตั้งครม.ครั้งนี้จะต้องพรีเซฟหากใครมีเรื่องติดขัดจะไม่ดำเนินการนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มันมีแนวทางของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งการ ส่งรายชื่อไปตรวจสอบจะต้องส่งผลกลับมา
เมื่อถามถึงกรณีที่วานนี้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายพาดพิงว่าขาดคุณสมบัตินายกรัฐมนตรี เนื่องจากเกี่ยวข้องกับคดีฮั้ว สว. และนำเรื่องนี้มาโจมตี
นายอนุทิน พยายามจะเดินออกจากวงสัมภาษณ์ ขณะที่ผู้สื่อข่าวเปลี่ยนคำถามเป็นเรื่องของการเตรียมนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าฯ สิ้นเดือนนี้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้าการตรวจสอบคุณสมบัติ ไม่มีใครผิดและหวังว่าจะไม่มีปัญหา ก็สามารถนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อให้ทรงมีพระราชวินิจฉัย และทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป ซึ่งเรื่องนี้ต้องมีการโปรดเกล้าฯ และตราบใดที่ยังไม่มีการโปรดเกล้าฯ เกิดขึ้น เราก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดอะไรตอนนี้ และยืนยันว่าไม่ช้าอย่างแน่นอน
เมื่อถามว่ามีการส่งรายชื่อสำรองตรวจสอบคุณสมบัติด้วยใช่หรือไม่
นายกฯ หัวเราะ เมื่อถามย้ำว่ามีการส่งรายชื่อตรวจสอบคุณสมบัติเกินโควตาใช่หรือไม่ นายกฯไม่ตอบคำถามพร้อมเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันที