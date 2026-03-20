นายกฯยังไม่ทราบยิง "กมลศักดิ์" เชื่อการเมืองท้องถิ่นหรือไม่ ชี้อุกอาจต้องเร่งจับคนร้ายดำเนินคดี

"อนุทิน" ยังไม่ทราบเหตุรอบยิง สส.ประชาชาติ เชื่อมปมการเมืองท้องถิ่นหรือไม่ ชี้เป็นเหตุอุกอาจ ต้องเร่งจับคนร้ายดำเนินคดี
วันนี้ (20มี.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีเหตุรอบยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.พรรคประชาชาติ มีการเชื่อมโยงเป็นเรื่องการเมือง ว่า การทำร้ายมุ่งหวังเอาชีวิตผู้แทนราษฎร ก็เป็นเรื่องการเมือง และถือเป็นการกระทำที่อุกอาจ เสียชีวิตแต่โชคดีไม่มีใครเสียชีวิต แต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ทั้งนี้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาได้สอบถามนายซูกาโน่ มะทา สส.ยะลา และเลขาธิการพรรคประชาชาติ บอกว่านายกมลศักดิ์ ปลอดภัย ตอนเกิดเหตุกำลังจะถึงบ้านพัก ย้ำว่าเรื่องนี้ต้องดำเนินคดีเร่งติดตามผู้กระทำความผิด
เมื่อถามย้ำว่าเป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ยังไม่ทราบ