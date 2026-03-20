“วีระยุทธ“ ลั่นฟาดโทษหนักสุดงูเห่าส้ม ปัดขับออกกันย้ายขั้วรอถกสส.เคาะชะตา อุบนั่งหน.รอปลายเม.ย.

สส.งูเห่า สะเทือน ! “วีระยุทธ“ ลั่นฟาดโทษหนักสุด ปิดประตูขับออก กันย้ายขั้ว เข้าทางผลประโยชน์ ขอรอที่ประชุม สส.เคาะชะตา ปัดตอบรับตำแหน่งหัวหน้าพรรค ขอรอมติที่ประชุมใหญ่ตัดสินใจ ปลาย เม.ย.นี้
วันนี้ (20 มี.ค.69) นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีการดำเนินการกับนายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.อุดรธานี เขต 7 พรรคประชาชน สส.งูเห่าที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีสวนมติพรรคว่า อะไรที่เป็นโทษกับเขามากที่สุด เราก็จะดำเนินการสิ่งนั้น ซึ่งในอดีตก็เคยมีบทเรียนด้านนั้นมาแล้ว
เมื่อถามย้ำว่า จะขับออกจากพรรคใช่หรือไม่ นายวีระยุทธ กล่าวว่า การขับออกไม่ได้เป็นประโยชน์เสมอไป เพราะอย่าลืมว่า การขับออกเขาก็จะวิ่งหนีไปเข้าที่อื่นได้ทันที มันจะยิ่งสนับสนุนปรากฏการณ์ ”งูดูดงู“ เข้าไปอีก เพราะฉะนั้นควรจะต้องเป็นมาตรการที่ลงโทษแล้วได้ผลมากที่สุด ซึ่งขอรอให้เป็นข้อสรุปจากที่ประชุม สส. อีกครั้งหนึ่ง แต่โดยหลักการคือ ต้องเป็นสิ่งที่เป็นการลงโทษจริง ๆ ไม่ใช่การให้ประโยชน์
เมื่อถามว่า ขณะนี้นายสุริยา ได้ติดต่อเข้ามาชี้แจง หรือทางพรรคได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าตัวแล้วหรือไม่ นายวีระยุทธ กล่าวว่า มีคนที่พยายามติดต่ออยู่ และจากนั้นจะนำข้อมูลมา เข้าสู่ที่ประชุม สส. และจะสรุปเป็นมาตรการต่อไป
ส่วนกระแสข่าวที่พรรคจะรีโนเวทพรรคใหม่ โดยจะให้นายวีระยุทธ ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค และให้นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรค เป็นเลขาธิการพรรคนั้น นายวีระยุทธ กล่าวว่า การตัดสินใจเรื่องตำแหน่งบริหารจะต้องดำเนินการในที่ประชุมใหญ่ของพรรค ซึ่งจะจัดขึ้นช่วงปลายเดือนเมษายน เพราะว่า ครบรอบ และเป็นการประชุมประจำปี ซึ่งทุกปีก็จะมีการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคอยู่แล้ว ดังนั้นขอให้รอจังหวะเวลานั้น ซึ่งต้องรอมติจากที่ประชุม ไม่สามารถพูดล่วงหน้าได้
เมื่อถามย้ำว่า หากที่ประชุมมีมติให้นายวีระยุทธ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหัวหน้าพรรค ก็มีความพร้อมที่จะทำหน้าที่นำพาพรรค และทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรใช่หรือไม่ นายวีระยุทธ ได้ยิ้ม ก่อนระบุว่า “เดี๋ยวรอเวลานั้นก่อนครับ”