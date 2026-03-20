"ทวี" บินด่วนให้กำลังใจ "กมลศักดิ์" หลังถูกลอบยิง ยังไม่ปักธงเหตุการเมืองรอจนท.รวบรวมหลักฐาน

หน.ประชาชาติ บินด่วนให้กำลังใจ "กมลศักดิ์" หลังคนร้ายขับรถประกบยิงหน้าบ้านพักกลางดึก ยังไม่ปักธงสาเหตุทางการเมือง รอเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานหาสาเหตุเพิ่มเติม
วันนี้ (20 มี.ค. 69) เวลา 12.30 น. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ บินด่วนเพื่อเดินทางมาเยี่ยมนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ ที่บ้านพักพื้นที่ อ.บาเจาะ พร้อมพูดคุยกับ พล.ต.ท.กฤษฎา แก้วจันดี ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยว เพื่อติดตามกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุลอบยิงนายกมลศักดิ์มาลงโทษ
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าอุกฉกรรจ์มาก จำเป็นที่จะต้องหาสาเหตุให้ได้ ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงดึกเหมือนคนร้ายทราบว่านายกมลศักดิ์จะกลับเข้าบ้าน อีกทั้งตามเส้นทางจะมีด่านตรวจสอบ ฉะนั้นต้องมีขบวนการ
ส่วนสาเหตุ ตั้งแต่ช่วงหาเสียงพรรคฯ จะไปหาเสียงทุกแห่ง ส่วนใหญ่เสร็จช่วงดึก แต่ละแห่งไม่มีรถนำ เราประเมินว่าไม่มีเหตุการณ์จากชาวบ้าน และถ้าจ้องจะทำร้ายน่าจะเป็นช่วงหาเสียงมากกว่า ซึ่งมีการกำหนดเส้นทางกำหนดจุดหมาย เป็นการเดินทางให้ประชาชนรู้ ดังนั้น ต้องประเมินสาเหตุอื่นด้วย แต่ต้องให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน