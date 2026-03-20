"พิพัฒน์" เผย นายกฯเซ็นตั้งชุดเฉพาะกิจไล่ตรวจสอบปั๊มน้ำมันกักตุน-ขายเกินราคา ทั่วไทย

รมว.คมนาคม เผย ’นายกฯ‘ เซ็นตั้งชุดเฉพาะกิจไล่ตรวจสอบปั๊มน้ำมัน ‘กักตุน-ขายเกินราคา’ ทั่วไทย ไม่ทราบมีจำนวนมากหรือไม่
วันนี้ (20มี.ค.2569) เมื่อเวลา15.45น. ทึ่พรรคภูมิใจไทย(ภท.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ผอ.ศบก.) ให้สัมภาษณ์กรณีกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(บก.ปคบ.) เข้าตรวจสอบบริษัทน้ำมันในจังหวัดอ่างทอง หลังพบข้อร้องเรียนมีการกักตุน และจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในราคาที่สูงกว่าปกติว่า กำลังไล่ตรวจสอบอยู่ ขณะนี้นายกรัฐมนตรี ได้เซ็นคำสั่งแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมา1ชุด เพื่อไล่ตรวจสอบทั้งประเทศ
เมื่อถามว่าแสดงว่ามีจำนวนมากหรือไม่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ยังไม่ทราบ เพราะต้องมีการตรวจสอบก่อน คงต้องตรวจสอบทั้งหมด