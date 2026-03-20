นายกฯสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ยึดนิติรัฐ-นิติธรรมประโยชน์ชาติ หวังเปลี่ยนผ่านสร้างบรรยากาศใหม่

"อนุทิน" แถลงหลังได้รับโปรดเกล้าฯ เผย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ให้คำมั่นจะใช้ความรู้-ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ ยึดหลักนิติรัฐ-นิติธรรม หวังใช้การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลสร้างบรรยากาศใหม่ในสังคม
วันนี้ (20มี.ค.) จากนั้น เวลา 14.25 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แถลงหลังจากเสร็จสิ้นพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ว่า วันนี้ตนรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ตนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตนขอให้คำมั่นสัญญาต่อพี่น้องประชาชน ว่าจะใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างเต็มกำลังความสามารถ และจะควบคุมกำกับดูแลให้รัฐบาลอันประกอบไปด้วย คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ เจ้าพนักงานของรัฐ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นลำดับแรก และจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงานของรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาของประเทศ และมีส่วนร่วมกับการพัฒนาประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรา
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การทำงานของภาครัฐจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจริงจังจากทุกภาคส่วน การบริหารงานที่โปร่งใสโดยตั้งอยู่บนหลักนิติรัฐ นิติธรรม สุดท้ายนี้ขอให้การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลในครั้งนี้ได้สร้างบรรยากาศใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เป็นบรรยากาศของการมองไปข้างหน้าร่วมกัน และให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานใหม่ๆที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยในรายละเอียด และเป้าหมายของสิ่งที่รัฐบาลจะดำเนินการในเทอมของรัฐบาลนี้ ในส่วนที่เป็นนโยบาย และมีรายละเอียดนั้น ตนจะเร่งแถลงเป็นวาระการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาด้วยความรวดเร็วต่อไป