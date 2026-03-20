“อนุทิน” รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกฯ ลั่นทำหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริต ยึดประโยชน์ชาติบ้านเมืองเป็นหลัก

“อนุทิน” รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศ มุ่งมั่นทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือประโยชน์ประเทศชาติบ้านเมืองเป็นหลัก ครอบครัว-พรรคร่วม คับคั่ง
วันนี้ (20 มี.ค.) เวลา 13.38 น. ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี มายังห้องประชุมชั้น 4 ของที่ทำการพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นสถานที่ในการรับสนองพระบรมราชโองการฯ โดยมี คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569 เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร”
จากนั้น เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญพระบรมราชโองการประดิษฐานที่โต๊ะหมู่บูชาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายธูปเทียนแพ แล้วถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จากนั้น นายอนุทิน ได้กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความว่า “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม เนื่องในโอกาสที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าพระพุทธเจ้า นายอนุทิน ชาญวีรกูล ให้ดํารงตําแหน่ง นายกรัฐมนตรี นับเป็นศุภสิริมงคล และเกียรติยศอันไพบูลย์ แก่ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมนี้ จักเป็นที่สํานึกและเทิดทูนไว้ เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ของข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตย์ว่า จะมุ่งมั่นปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดมั่นผลประโยชน์ของชาติ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความวัฒนาสถาพรของประเทศไทย สนองพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการ และตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”
จากนั้น นายอนุทิน ได้เดินเข้าไปก้มกราบบิดามารดา พร้อมสวมกอด ภริยา และบุตร รวมถึงทักทายกับพรรคร่วมรัฐบาล และ สส. พรรคที่มาแสดงความยินดี ก่อนถ่ายภาพร่วมกับครอบครัวชาญวีรกูล
สำหรับพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี มีครอบครัวชาญวีรกูล อาทิ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล บิดา, นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล มารดา, นางธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยา, นายเศรณี ชาญวีรกูล บุตรชาย พร้อมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย พรรคร่วมรัฐบาล ทั้ง พรรคภูมิใจไทย, พรรคพลังประชารัฐ, พรรคประชาชาติ, พรรคเล็กอื่นๆ เข้าร่วมพิธีรับพระบรมราชโองการ และแสดงความยินดีอย่างพร้อมเพรียง
ทั้งนี้ หลังจากมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้ว นายกรัฐมนตรีจะต้องจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) และเมื่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบคุณสมบัติรายชื่อ ครม. แล้ว จะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อให้โปรดเกล้าฯ ครม. ต่อไป
ต่อจากนั้น นายกฯ พร้อม ครม. ชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ และจะต้องมีการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภาภายใน 15 วัน จึงจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ อย่างไรก็ตาม นับเป็นวาระที่ 2 ในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายอนุทิน