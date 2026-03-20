“แสวง” ชี้เป็นเรื่องดี ศาล รธน.รับคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง สร้างความชัดเจน ย้ำ ฟ้อง 6 คน ปกป้องการทำหน้าที่

“แสวง” มองเป็นเรื่องดี ศาล รธน.รับคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง เพื่อความชัดเจน ยันทุกวันนี้ การเลือกตั้งยังเป็นความลับอยู่ ย้ำ ฟ้อง 6 บุคคล เหตุต้องปกป้องการทำหน้าที่
วันนี้ (20 มี.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวกรณีศาลรัฐธรรมนูญ มีมติรับคำร้องปมบาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ด บนบัตรเลือกตั้ง ว่า เป็นคดีที่อยู่ในกระบวนการ เราต้องรอดูหนังสือจากศาลรัฐธรรมนูญว่าจะให้ชี้แจงในประเด็นอะไร และเวลาใดบ้าง แต่ยืนยันว่า เราทำตามหน้าที่ที่กำหนดให้ กกต.ต้องทำให้การเลือกตั้ง มีความสุจริตและเที่ยงธรรม และทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยตรงและลับ ซึ่งเรามีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อมีข้อสงสัยของประชาชนได้นำไปร้อง ก็เป็นกระบวนการที่เราต้องไปชี้แจงว่าเราทำเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้หรือไม่ เพราะที่ไปศาลรัฐธรรมนูญเป็นปัญหาเรื่องความชอบของรัฐธรรมนูญ และอยู่ในขั้นตอนพิจารณาของศาลซึ่งตอนนี้ เรายังไม่ได้รับเอกสารจากทางศาลรัฐธรรมนูญ
เมื่อถามว่า ศาลอาจให้จำลองเหตุการณ์ในการเลือกตั้ง โดยการใช้บาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดในการสแกน กกต.เห็นว่า จะต้องจำลองเพื่อให้พิสูจน์เป็นที่ประจักษ์หรือไม่ ว่า มันไม่สามารถนำสู่ต้นขั้วได้จริงๆ นายแสวง กล่าวว่า อย่างที่บอกเราทำหน้าที่ตามกฎหมาย และในข้อเท็จจริง ณ วันนี้ การเลือกตั้งก็ยังคงลับ เราได้ทำตามหน้าที่ของเราแล้ว ส่วนการพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องมาดูประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ชี้แจงว่าเป็นอย่างไร
เมื่อถามว่า ในคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้อง หาพยานหลักฐานและวิธีการได้มาซึ่งทางพยานหลักฐานด้วย ทางภาคประชาชนและอดีต กกต.บอกว่า จะเอาข้อมูลที่ทำการจำลองการเลือกตั้งที่สภาไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ มองว่า เป็นหลักฐานที่นำมาต่อสู้ได้หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ตนไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ ซึ่งก็เป็นเรื่องของการต่อสู้คดี แต่สิ่งที่มันดีคือการไปถึงศาลรัฐธรรมนูญมันจะเกิดความชัดเจน คงต้องรอวันนั้น
เมื่อถามว่า หากเลือกตั้งเป็นโมฆะ จะส่งผลอย่างไรต่อ กกต. หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า มันยังไม่ถึงตรงนั้น และในทุกวันนี้การเลือกตั้งยังเป็นความลับอยู่ และมันจะลับต่อไปอยู่แบบนั้น ยืนยันว่า ทุกอย่างอยู่ที่ศาล เรามีหน้าที่ในส่วนของเรา
ส่วนที่มีการเอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 นายแสวง กล่าวว่า ในช่วงที่มีการเลือกตั้ง น่าจะถูกฟ้องอยู่หลายคดี แต่ทางสำนักงานเรายืนยันว่าเราทำกฎหมายและทำตามหน้าที่ เพราะเรามีหน้าที่ปกป้องให้การเลือกตั้งสุจริตและทำให้การเลือกตั้งเป็นความลับ
เมื่อถามว่า มั่นใจว่า กระบวนการเป็นความลับ แต่ทำไมบัตรเลือกตั้งครั้งใหม่ถึงไม่มีรหัสที่ขั้วบัตร ออกมา นายแสวง ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว แต่ระบุว่า จริงๆ บัตรเลือกตั้งเป็นอำนาจของ กกต. เพียงแต่เราต้องปกป้องการเลือกตั้ง และต้องทำให้สำเร็จคือการเลือกตั้งเป็นไปโดยตรงและลับ ซึ่งในอดีตหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรก็ต้องส่งไปกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อพิสูจน์ลายนิ้วมือ แต่เมื่อเทคโนโลยีทันสมัยขึ้น ก็สามารถใช้วิธีการเพื่อป้องกันความสุจริตได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องพิสูจน์ลายนิ้วมือ ซึ่งอันที่จริงแล้วผู้ที่ไปพิสูจน์ว่าสามารถสแกนได้หรือไม่ก็ไม่ใช่ผู้ที่มีหน้าที่ในการพิสูจน์
ส่วนถ้ามีการจัดการเลือกตั้งครั้งต่อไป หรือการเลือก ผู้ว่าฯ กทม. จะมีบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า จริงๆ ตอนปี 2566 ก็มีมาอยู่แล้ว แต่ ณ ตรงนี้ยังตอบไม่ได้อยู่ที่ กกต.
เมื่อถามต่อว่า เมื่อ กกต.บอกว่า การเลือกตั้งอย่างเป็นความลับอยู่ เหตุใดจึงแจ้งดำเนินคดีกับ 6 บุคคลในข้อหาที่รุนแรง นายแสวง กล่าวว่า กกต.มีหน้าที่ทำให้การเลือกตั้งสำเร็จ และมีหน้าที่ในการทำการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยตรงและลับ ถ้ามันจะไม่ลับไม่ต้องมีการพิสูจน์ อย่างกรณีหันคูหาออก แต่ที่ทำกันตอนนี้คือพยายามจะรู้ว่าใครลงคะแนนให้ใคร ซึ่งกฎหมายไม่อนุญาตอยู่แล้ว และถ้าดูตามข้อเท็จจริงมันต้องใช่คน 5-6 คน ที่จะต้องไปเอามาประติดประต่อกันแต่ก็ยังไม่สามารถรู้ได้อยู่ดี ซึ่งตามกฎหมายคำว่าลับ คือ ณ ขณะที่ลงและขณะที่เอาไปเก็บ ซึ่ง อบต.ก็มีมาตรการในการที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยตรงและลับ
เมื่อถามว่า ยืนยันหรือไม่ว่าคนทั้ง 6 คน ที่ กกต.ฟ้องร้อง มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโยงกันในวันที่เกิดเหตุ นายแสวง กล่าวว่า เป็นเรื่องของคดี ตนไม่ขอให้ความเห็น
ส่วนข้อกล่าวหาอั้งยี่มีความรุนแรงเกินไปหรือไม่ สำหรับประชาชน นายแสวง กล่าวว่า มันเกิดจากเรื่องของการขัดขวางการเลือกตั้ง กฎหมายเขียนไว้ว่าทำให้การเลือกตั้งไม่สำเร็จ ซึ่ง กกต.มีหน้าที่ทำให้การเลือกตั้งสำเร็จ จะบอกว่า แรงหรือไม่แรงไม่ได้ เพราะคือปกป้องการทำหน้าที่ตัวเอง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยตรงและลับและการเลือกตั้งต้องสำเร็จ