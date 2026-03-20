สส.รุมยื่นญัตติเข้าวาระประชุม ปชน.เสนอกฎหมายรื้อสารพัดระบบ ปฏิรูประบบราชการ-ปราบโกง เศรษฐกิจเป็นธรรม

สส.รุมยื่นญัตติบรรจุเข้าวาระการประชุม ‘พรรคประชาชน’ เล็งยื่นกฎหมายรื้อสารพัดระบบ ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง-องค์กรอิสระ ปฏิรูประบบราชการ-ปราบโกง เศรษฐกิจเป็นธรรม
วันนี้( 20 มี.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มงานกระทู้ถาม สำนักการประชุม ในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ยื่นญัตติกระทู้ถามทั่วไป กระทู้ถามแยกเฉพาะ เพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ รวมถึงเปิดให้ยื่นกระทู้ถามตอบในราชกิจจานุเบกษาด้วย ซึ่งมี สส.จากหลายพรรคการเมืองมายื่นด้วยตนเอง และมีบางส่วนส่งผู้ช่วยสส. มายื่นความจำนงบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระ
นายพริษฐ์ วัชรสินธุ์ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน พร้อมด้วยสส.ของพรรค แถลงว่า พรรคประชาชนยื่นญัตติ 9 ชุด ทั้งญัตติเร่งด่วนและทั่วไป อาทิ คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทำข้อเสนอแนะและติดตามผลกระทบวิกฤตพลังงาน คณะกรรมาธิการวิสามัญราคาพืชผลทางการเกษตร ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญชดเชยเยียวยาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ คณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และมีปัญหาต่อประชาชน คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามความคืบหน้าปฏิรูปกฎหมายและยกเลิกกฎระเบียบล่าสมัย คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบราชการ และพันธกิจของส่วนราชการ เป็นต้น
นอกจากนี้พรรคยังเสนอร่างพ.ร.บ. 9 ชุด อาทิ ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม เพื่อประกันสังคมโปร่งใส ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน เพื่อปรับสูตรคำนวณค่าแรงขั้นต่ำให้เป็นธรรม ร่างพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ เพื่อเปิดเผยข้อมูลรัฐให้โปร่งใส ร่าง พ.ร.บ. กรุงเทพมหานคร เพื่อปรับโครงสร้าง กทม. ให้มีประสิทธิภาพและมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีเสนอร่างพ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน เพื่อเปิดเสรีตลาดซื้อขายไฟฟ้า ลดค่าไฟอย่างยั่งยืน ร่างพ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อรับมือและปรับตัวกับภาวะโลกรวน รวมถึงชุดกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ซึ่งพรรคประชาชนจะเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพื่อต่อต้านการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP) และเสนอร่างประมวลกฎหมายอาญา พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และพ.ร.บ.พระธรรมนูญศาลทหาร เพื่อยุติการลอยนวลพ้นผิด ในส่วนชุดปฏิรูปการเมือง พรรคจะเสนอเพิ่มกลไกถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทั้งสส. สว. รัฐมนตรี และผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระ ป้องกันการฮั้วกันระหว่างรัฐบาลกับป.ป.ช. โดยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา เป็นต้น
เมื่อถามว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านได้มีการนัดพูดคุยกันเป็นทางการ เพื่อวางกรอบการทำงานอย่างไรบ้างแล้วหรือไม่ นายพริษฐ์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา น่าจะมีความชัดเจนในการโหวตนายกรัฐมนตรี ว่าพรรคใดบ้างที่ไม่สนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี แล้วมีความประสงค์ที่จะทำงานในฐานะฝ่ายค้าน ซึ่งเมื่อมีความชัดเจนแล้วจะพยายามใช้กลไกที่เป็นทางการให้ได้มากที่สุด และพรรคประชาชนมีความตั้งใจว่าจะนัดตัวแทนแต่ละพรรคการเมืองในซีกฝ่ายค้านมาพูดคุยกันในช่วงสัปดาห์หน้า
ส่วน แนวทางการเดินหน้าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญภายหลังมีประชามติแล้ว นายพริษฐ์ กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาทุกคน ที่จะเดินหน้าตามมติที่ประชาชนได้แสดงออก แต่หากดูตามขั้นตอนจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คือมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และแก้ไขเพิ่มเติมหมวด 15/1 ซึ่งต้องการความชัดเจนจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่าจะมีการยืนยันหรือมีมติให้ยืนยันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมทั้งสองฉบับ คือ ฉบับของพรรคประชาชน และฉบับของพรรคภูมิใจไทย ที่ผ่านการพิจารณาในวาระหนึ่งไปแล้ว หากมีการยืนยันก็จะต้องเดินหน้าต่อ แต่หากไม่ยืนยันก็จะต้องมีการเสนอร่างเข้ามาในวาระหนึ่งอีกครั้ง
“ไม่ว่า ครม.จะตัดสินใจเช่นไร พรรคประชาชนยืนยันที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยไม่ขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และทำให้กลไกการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ถูกผูกขาดโดยกลุ่มทางการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง” นายพริษฐ์กล่าว