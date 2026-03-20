"ซุการ์โน“ เผย "กมลศักดิ์" กำลังใจดีแม้เจอเหตุบุกยิง เดินหน้าทำงานต่อ วอนรัฐบาล-ฝ่ายความมั่นคงไขความกระจ่าง

"ซุการ์โน“ เผย "กมลศักดิ์" กำลังใจดี เดินหน้าทำงานต่อ แม้เจอเหตุอุกอาจบุกยิง วอนฝ่ายความมั่นคง-รัฐบาล ไขความกระจ่างคดี ชี้ไม่ตัดปมการเมือง
วันที่ 20 มี.ค.นายซูการ์โน มะทา สส.ยะลา และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ให้สัมภาษ์ถึงกรณีที่มีเหตุคนร้ายยิงถล่มรถยนต์ส่วนตัวของนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ เมื่อช่วงดึกของวันที่ 19 มี.ค. ทำให้ผู้ติดตามและพลขับบาดเจ็บ จำนวน 2 คน ว่า วันนี้ (20 มี.ค.) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชาติ พร้อมด้วยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษาพรรค จะเข้าเยี่ยมให้กำลังใจกับนายกมลศักดิ์ และครอบครัว อย่างไรก็ดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเหตุอุกอาจมาก แม้ว่าขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเหตุจูงใจของการก่อเหตุเกิดจากอะไร แต่ไม่สามารถตัดประเด็นสถานการณ์ในพื้นที่และประเด็นการเมืองได้ ทั้งนี้นายกมลศักดิ์ถือเป็นนักการเมืองที่ทำหน้าที่สะท้อนปัญหาของประชาชนในพื้นที่ต่อสภาฯ และเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่นายกมลศักดิ์ร่วมประชุมสภาฯ เพื่อโหวตเลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรี
นายซูการ์โน กล่าวต่อว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่าที่ทราบพบว่ารถที่นำมาก่อเหตุ ซึ่งถูกติดตามจากกล้องวงจรปิดพบว่าเข้าไปในส่วนปาล์มโคกเคียน ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ดังนั้นขอเรียกร้องให้ตำรวจทำหนน้าที่อย่างเต็มที่ สำหรับการติดตามคดีต้องพิสูจน์ทราบให้ได้ว่า ปลอกกระสุนที่ตกในที่เกิดเหตุนั้นเป็นของใคร ใช้ในคดีอะไรบ้าง ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงงต้องทำหน้าที่นำความกระจ่างให้เกิดขึ้น เพราะกรณีดังกล่าวเท่ากับว่าเป็นการยิงตัวแทนของประชาชน
เมื่อถามว่าการก่อเหตุมีแรงจูงใจจากการขัดผลประโยชน์ในพื้นที่ด้วยหรือไม่ นายซูการ์โน กล่าวว่า ไม่มี ทั้งนี้เหตุที่เกิดขึ้นเกิดหลังเลือกตั้ง และนายกมลศักดิ์ เข้ามาทำหน้าที่ในสภาฯ และที่ผ่านมานายกมลศักดิ์ ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อการสะท้อนปัญหาของคนในพื้นที่ทั้งการเลือกปฏิบัติ การบังคับใช้กฎหมายที่มีปัญหา สิ่งสำคัญคือ ขอฝากไปยังรัฐบาล และฝากนายกฯ ให้พิจารณาถึงการแก้ไขปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากปล่อยให้ความรุนแรงอย่างนี้ มีเหตุอุกอาจ และหน่วยงานรัฐไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ตนกังวลต่อกระแสในพื้นที่
“นายกมลศักดิ์พร้อมทำหน้าที่ต่อ ไม่หวั่นวิตกอะไร แต่ยอมรับว่าเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้มีผลกระทบจิตใจอยู่บ้าง เพราะเหตุอุกอาจมาก เสียงปืนดังไม่ยั้ง” นายซูการ์โน กล่าว่