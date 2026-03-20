พิรุธเลือก "ประธาน ส.อ.ท." คนใหม่ ปลอมเอกสาร บริษัทสมาชิก จับตาแอบอ้างโหวต เผย สภาอุตฯ จ.ลำปาง แจ้งดำเนินคดีผู้ปลอมแปลงเอกสารแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จะมีการประชุมสามัญประจำปี 2569 ในวันที่ 30 มี.ค. 2569 โดยจะมีการเลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการ ส.อ.ท. วาระปี 2569-2571 แทนนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ซึ่งครบวาระในเดือน มี.ค. หลังจากทำหน้าที่มา 4 ปี รวม 2 วาระ

สำหรับผู้ประกาศตัวลงชิงตำแหน่งประธาน ส.อ.ท.ครั้งนี้มี 2 คน ประกอบด้วย 1.นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. ประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้ง อินดัสตรี จำกัด 2. นายชนะ ภูมี รองประธาน ส.อ.ท. และที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG

อย่างไรก็ตามแม้จะมีผู้เสนอตัวรับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธาน ส.อ.ท. คนใหม่ เพียง 2 คน แต่เริ่มมีความเคลื่อนไหวที่มีแนวโน้มจะนำไปสู่ความขัดแย้งของ ส.อ.ท.

แหล่งข่าวจาก ส.อ.ท. กล่าวว่า ก่อนการเลือกตั้งประธาน ส.อ.ท. ในปีนี้ มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเป็นสมาชิกของ ส.อ.ท. โดยได้มีสมาชิกร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในกรณีที่มีการแก้ไขข้อมูลในใบสมัครสมาชิก ส.อ.ท. ในส่วนผู้แทนของบริษัทที่จะเป็นผู้กระทำการแทนในฐานะสมาชิก

สำหรับกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นกับผู้สมัครสมาชิกจากจังหวัดลำปางที่พบชื่อบุคคลที่ไม่รู้จักในระบบทะเบียนสมาชิกและได้แจ้งต่อ ส.อ.ท.ในเดือน ก.ย.2568 และจากนั้น ส.อ.ท.ได้มีการแก้ไข

นอกจากนี้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ชี้แจงต่อ ส.อ.ท. เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2569 ระบุการสมัครเป็นสมาชิก ส.อ.ท. มีการรับสมัครโดยสถาบัน SMI ดำเนินการตรงกับสมาชิก ซึ่งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางได้ให้ข้อมูลกับตำรวจเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารในส่วนการเพิ่มชื่อผู้แทนบริษัท

“การรับสมาชิกที่มีข้อพิรุธเกี่ยวกับสังกัด จะมีผลต่อการโหวตเลือก ประธาน ส.อ.ท. และกรรมการ ส.อ.ท. ชุดใหม่ เนื่องจากบริษัทสมาชิกบางแห่งไม่ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อโหวต แต่กลับมีสมาชิกซึ่งที่ถูกปลอมแปลงชื่อเข้ามาโหวต ไม่แตกต่างจากการทุจริตการคัดเลือกผู้บริหาร ส.อ.ท. ชุดใหม่" แหล่งข่าว ระบุ


