นายกฯ เสียใจเหตุแรงงานไทยในอิสราเอลเสียชีวิตเหตุสู้รบ ย้ำรัฐบาลพร้อมช่วยกลับประเทศ แต่ส่วนใหญ่ยังอยากอยู่ต่อ

นายกฯ เสียใจเหตุแรงงานไทยเสียชีวิตจากเหตุสู้รบในตะวันออกกลาง ย้ำรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวก หากประชาชนประสงค์ขอกลับไทย วอนแรงงานไทย ปฏิบัติตามคำแนะนำของประเทศต้นทาง
วันนี้ (19 มี.ค. 69) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีแรงงานไทยในอิสราเอลเสียชีวิตจากเหตุสู้รบในตะวันออกกลาง ว่า ในเรื่องของการช่วยเหลือ กระทรวงแรงงานมีมาตรการช่วยเหลืออยู่แล้ว ซึ่งปกติแล้วทางรัฐบาลอิสราเอลก็จะให้การดูแลผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เต็มที่ ส่วนตัวอยากให้ผู้ใช้แรงงานได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของประเทศ และทำตามคำแนะนำของทางการประเทศนั้นๆ เพราะผู้เสียชีวิตรายนี้ เท่าที่ทราบข้อมูลในเบื้องต้นไม่ได้อยู่ในหลุมหลบภัย และในขณะที่เกิดเหตุอาจจะกลับมาเอาของ หรือออกมาทำธุระในที่พักของตัวเอง ซึ่งอาจเป็นจังหวะที่เกิดเหตุพอดี ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจ
ขณะเดียวกัน ได้รับรายงานว่ารายงานในอิสราเอลที่ทำตามคำแนะนำ ทุกคนก็ยังมีความปลอดภัยอยู่ ขณะที่รัฐบาลไทยก็มีความพร้อม หากแรงงานมีความประสงค์เดินทางกลับประเทศ ก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่ ให้สามารถเดินทางกลับมาประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ตั้งแต่เกิดสงครามในตะวันออกกลางแรงงานไทยในอิสราเอลติดต่อกลับมาบ้างหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มีทั้งอยากกลับ แต่ไม่มีใครอยากอยู่หรอก เพราะด้วยเรื่องของโอกาส และการที่ต้องหารายได้ แต่จำนวนผู้ที่แสดงความจำนงมีน้อยกว่าผู้ที่จะอยู่ต่อ ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลก็ดำเนินการอย่างเต็มที่ โดยทราบว่าในบางพื้นที่ของอิสราเอลที่อยู่ห่างไกลจากสู้รบก็ยังใช้ชีวิตและทำงานเป็นปกติอยู่ ทางนายจ้างก็มีแนวทางในการปฏิบัติตัว ต้องไปหลบภัยหากเกิดเหตุ รวมทั้งมีการซักซ้อมจัดการอย่างเป็นระบบ