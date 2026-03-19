“พิพัฒน์” สั่งผู้ค้าอัดสต๊อกน้ำมันกลั่นแล้วเข้าระบบ ลั่นสถานการณ์ปกติภายในสัปดาห์หน้า ยันสงขลายังมีน้ำมันขาย ส่วน 241 ปั๊มที่ปิดตัว คาดเป็นแบรนด์ส่วนตัว ชี้ต้องรับความเสี่ยง
วันที่ 19 มี.ค.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงถึงกรณีที่ปั๊มน้ำมันในจังหวัดสงขลาขาดแคลนน้ำมันจนต้องปิดถึงต้นเดือนเมษายน ว่า หากเป็นสถานีของบางจากตามที่ผู้สื่อข่าวรายงาน ไม่น่าเป็นไปได้ เนื่องจากการค้าส่งของสถานีบางจากยังมีการจ่ายน้ำมันให้อยู่ ซึ่งไม่ทราบว่าผู้ประกอบการดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการตัวจริงหรือไม่ และต้องทำการตรวจสอบ เพราะในวันนี้กลุ่มที่หวังดีก็มีมาก และผู้ไม่หวังดีที่น่าจะมีเยอะกว่า
ส่วนที่มีสถานีบริการปิดกว่า 241 แห่ง ตามข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงานระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม นั้น นายพิพัฒน์ อธิบายว่า สถานีบริการน้ำมันแยกเป็นของประเภท คือ สถานีที่มีบริษัทแม่ดูแล เช่น ปตท. เชลล์ บางจาก คาลเท็กซ์ พีที หรือซัสโก้ กับอีกประเภทคือสถานีบริการน้ำมันทั่วไป ที่ใช้แบรนด์ของตนเอง หากใน 200 กว่าสถานีปิดไปและไม่มีบริษัทแม่ที่กำกับดูแล ส่วนนั้นถือว่าไม่มีใครสามารถช่วยได้ ยกเว้นว่าในสถานีบริการเหล่านั้นจะซื้อน้ำมันจากพ่อค้าคนกลาง ซึ่งหลังจากนี้โรงกลั่นจะปล่อยขายน้ำมันให้พ่อค้าเพื่อส่งต่อให้สถานีบริการทั่วไป ทำให้สามารถเปิดต่อได้ในสถานีนั้น อีกทั้งในสถานการณ์ปกติปั๊มที่ไม่มีแบรนด์ จะซื้อน้ำมันจากพ่อค้าคนกลางถูกกว่าปั๊มที่มีแบรนด์ ซึ่งถือเป็นการบริหารตามกลไกของตลาดที่จะต้องรับความเสี่ยงเมื่อเกิดวิกฤตด้านน้ำมัน สิ่งนี้ก็ไม่รู้จะให้ใครมาช่วยดูแลได้
นายพิพัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย ว่ารัฐบาลขอความร่วมมือ พร้อมได้หารือกับผู้ค้าให้ช่วยนำสต๊อกน้ำมันที่กลั่นแล้ว อัดเพิ่มเข้าระบบไปเพื่อให้สถานการณ์น้ำมันอยู่ในภาวะปกติ และระบบขนส่งจะไม่เกินขีดจำกัด ซึ่งจะทำให้สารสถานการณ์น้ำมันกลับมาปกติ สถานีที่ปิดหรือไม่พอใช้จะกลับมาให้บริการได้ในหนึ่งสัปดาห์