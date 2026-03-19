"อนุทิน" ยันตั้ง ครม.ไร้ปัญญา กลุ่มเทคโนแครตเสียสละมาช่วยชาติเป็นโควตาหัวหน้าพรรค

นายกฯ พยักหน้ารับ 2 ที ตั้งรัฐบาล-ครม.เร็วแน่ ยันไม่มีปัญหา สส.ภท.-กลุ่มเทคโนแครต ลั่นเป็นโควตาหัวหน้าพรรค เสียสละมาช่วยชาติ บอกใครมีปัญหาให้มาที่หัวหน้าพรรค
วันที่ 19 มี.ค. ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พยักหน้ารับ 2 ครั้ง แต่ไม่ตอบคำถาม หลังผู้สื่อข่าวถามถึงการตั้งรัฐบาลจะเร็วหรือไม่หลังจากได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว
ส่วนการเคาะรายชื่อคณะรัฐมนตรีใกล้แล้วเสร็จแล้วหรือไม่นั้น นายกรัฐมนตรี พยักหน้ารับ 2 ครั้งแต่ไม่ได้ตอบคำถาม
เมื่อถามถึงปัญหาภายในพรรคภูมิใจไทย เหมือนกลุ่มเทคโนแครต ที่แก้ปัญหาตะวันออกกลาง โดนสส. ภายในพรรคภูมิใจไทยลอยแพ นายอนุทิน ย้อนถามสื่อว่า แปลว่าอะไร
ผู้สื่อข่าวอธิบายต่อว่า เหมือนสส.ภท. มีปัญหากับกลุ่มเทคโนแครต จึงไม่มีสส. ออกมาปกป้อง นายอนุทิน ย้อนถามอีกรอบ ว่าคำว่าเทคโนแครต คืออะไร สื่อไปเอาข่าวมาจากไหน เทคโนแครตถูกลอยแพแปลว่าอะไร วันนี้เขานั่งประชุมกับตนตลอดช่วงบ่าย
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าเหมือนกลุ่ม สส.ไม่ปกป้องรัฐมนตรีคนนอก นายอนุทิน กล่าวว่า เทคโนแครต เป็นโควตาหัวหน้าพรรค เป็นคนที่หัวหน้าพรรคไปเชิญมาทำงานให้กับพี่น้องประชาชน หลายท่านยอมเสียรายได้มหาศาลที่เคยได้รับอยู่ หลายท่านยอมทิ้งอนาคตทางราชการ แล้วมาทำงานให้กับประเทศชาติ กับพี่น้องประชาชน ฉะนั้นคนที่รับผิดชอบเทคโนแครตเหล่านี้ คือหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วย เพราะฉะนั้นไม่มีความกังวล ถ้า สส.มีความสงสัยอย่างไร ได้มีการตกลงกันภายในพรรคเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า ให้มาที่หัวหน้าพรรค ไม่ต้องไปมีความวิตกกังวลอะไร ท่านทั้งหลายเหล่านี้ และวันนี้ ท่านเหล่านี้ สมัยนี้ ไม่ใช่เทคโนแครตแล้ว ซึ่งทุกท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ และทุกท่านได้ปฏิบัติตามครรลอง เป็นสมาชิก เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค ทุกวันนี้ทุกคนสามารถทำงานได้ ด้วยอิสระอย่างเต็มที่อย่าไปกังวลเรื่องนั้นเลย.