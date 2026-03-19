กกต.-เลขาฯ แจงพัลวัน ไม่ได้ร่วมงานต่างประเทศกับคณะ พตส.16 ยึดตามมติ ครม.

กกต.และเลขาธิการ กกต. ยืนยันไม่ได้ร่วมเดินทางไปดูงานต่างประเทศ กับนักศึกษาหลักสูตร พตส.16 หลังพิจารณายึดตามมติคณะรัฐมนตรี
วันนี้ ( 19 มี.ค.) สำนักงาน กกต. ชี้แจงข่าวที่ระบุว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง ในต่างประเทศว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่ได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานกับนักศึกษาหลักสูตร พตส.16 ตามที่ปรากฏเป็นข่าว และ กกต. ได้พิจารณามติคณะรัฐมนตรี เรื่องขอให้งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ตามที่เลขาธิการ กกต. รายงาน ในการประชุม กกต. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 แล้ว และมีมติเห็นชอบในหลักการให้สำนักงาน กกต. งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรีที่ขอความร่วมมือ
และให้สำนักงาน กกต. พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป
ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. ได้มีการจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง รุ่นที่ 16 และหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 หรือ พนต.2 ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในเรื่องดังกล่าว