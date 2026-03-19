เปิดรายชื่อ 302 อปท. ยุค "นายกฯหนู" ผ่านรอบแรก เข้าประเมินเชิงลึก "รางวัลบริหารจัดการดี ปี 69" ลุ้น! 147 ล้าน โบนัสจูงใจ

เปิดรายชื่อ 302 อปท. ยุค "นายกฯหนู" ผ่านรอบแรก เข้าประเมินเชิงลึกรางวัลบริหารจัดการดี ปี 69 ลุ้น! 147 ล้าน โบนัสจูงใจ เฉพาะ“ประเภทดีเลิศ”ผ่าน 15 แห่ง เป็นเทศบาล 10 แห่ง อบต. 4 แห่ง ส่วน อบจ.ผ่านรอบเอกสาร แค่แห่งเดียว! ส่วนรางวัลท้องถิ่นขนาดใหญ่ พบ 6 อบจ. "กาฬสินธุ์ - ปทุมธานี - พัทลุง-ลำปาง - ลำพูน-สระแก้ว" ลุ้นชิงกับอีก 27 เทศบาล
วันนี้ (19 มี.ค.2569) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เผยแพร่ รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ผ่านรอบเอกสารการประเมิน รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เป็นรายชื่อ 302 อปท. ที่ผ่านรอบที่ 1 เข้าสู่รอบการตรวจประเมินเชิงลึก (รอบที่ 2) เตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินรอบลงพื้นที่ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือก ในสังกัดสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) จะพิจารณาตรวจประเมินคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย (รอบที่ 3) ต่อไป
พบว่า เป็นอปท.ที่ผ่านเข้ารอบ “ประเภทดีเลิศ” 15 แห่ง ที่ผู้เข้ารอบสุดท้าย 4 อปท. จะได้รางวัล รวมเป็นเงิน 14,000,000 บาท ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ,เทศบาลตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย ,เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ ,เทศบาลตําบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตําบลรางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ,องค์การบริหารส่วนตําบลปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ,เทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา ,เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด ,เทศบาลตำบลทับมา อ.เมืองระยอง
เทศบาลเมืองลําพูน อ.เมืองลําพูน ,เทศบาลตําบลทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน ,องค์การบริหารส่วนตําบลผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ,องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อ.เมือง จ.สตูล และ เทศบาลเมืองวังนํ้าเย็น อ.วังนํ้าเย็น จ.สระแก้ว
โดย อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีจัดสรรเงินอุดหนุน หรือ “โบนัสท้องถิ่น” เพื่อจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ในปีนี้มีเงินรางวัลจูงใจ ปี 2569 ทั้งสิ้น 147,000,000 บาท
นอกจากนี้ ยังมี อปท. ผ่านเข้ารอบ แยกเป็นประเภทโดดเด่น ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 50 แห่ง จะได้รางวัลรวม 72.4 ล้านบาท สำหรับอปท.ขนาดใหญ่ ที่มี องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ผ่านเข้ารอบ 33 แห่ง ,เทศบาลตำบล 49 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 15 แห่ง
ขณะที่ “ประเภททั่วไป” มี 32 รางวัล รวมเป็นเงิน 36.4 ล้านบาท สำหรับ อปท.ขนาดใหญ่ 25 แห่ง ,เทศบาลตำบล 113 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 52 แห่ง.
ทั้งนี้ อปท. ที่ได้รับรางวัล ให้นำเงินรางวัลที่ได้รับไปใช้จ่าย ตามอำนาจหน้าที่ และหรือการต่อยอดนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ต้องจัดทำเป็นข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ทั้งนี้ หากเบิกจ่ายไม่ทัน หรือมีเงินเหลือจ่าย ให้นำไปใช้จ่ายตามอำนาจและหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หากยังมีเงินเหลือจ่ายให้ตกเป็นเงินสะสมของ อปท.ต่อไป และให้รายงานผลการใช้จ่ายเงินรางวัลให้ ก.ก.ถ.ทราบต่อไป
"เกณฑ์ฉบับนี้ ยังระบุว่า อปท. ที่ได้รับรางวัล ส่วนที่ 1 และ 2 แต่ถูกตัดสิทธ์ในเวลาต่อมา ในเรื่องของความโปร่งใส ให้นำเงินรางวัลมาเพิ่มให้กับรางวัล ส่วนที่ 3 ".
นอกจากนี้ เกณฑ์ฉบับนี้ ยังย้ำ กรณีผู้บริหาร อปท. ทั้ง นายกฯ รองนายกฯ ปลัดฯ หรือ รองปลัดฯ ที่ถูกคำพิพากษา หรือ ระหว่างถูกดำเนินคดี เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการทุจริต หรือใช้อำนาจโดยมิชอบ ให้ช่วงพิจารณารางวัลฯ ไม่สามารถสมัครขอรับ"โบนัส"ครั้งนี้ได้.