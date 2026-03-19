“อนุทิน” อ้างไม่รู้งูเห่าสีส้มโผล่หนุน ขอบคุณทุกเสียง ทั้งที่เลือกและไม่เลือก

“อนุทิน” ไม่ทราบจริงๆ สส.พรรคประชาชนโผล่โหวตนายกฯ ขอบคุณทุกเสียง ทั้งที่เลือกและไม่เลือก ถือว่าทำเพื่อประชาชนด้วยกัน
วันที่ 19 มี.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางออกจากอาคารรัฐสภาภายหลังนำประชุม ศบก. ในเวลา 15:00 น. ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงประเด็น งูเห่าพรรคประชาชน ที่โผล่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี 1 เสียง ทราบมาก่อนหรือไม่ว่า ไม่ทราบครับ เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าพอจะรู้เหตุผลหรือไม่ ที่สส. รายนี้ โหวตสนับสนุน นายอนุทิน ย้ำว่าไม่ทราบเลยจริงๆตนก็ต้องขอบคุณทุกเสียง ทั้งที่เลือกและไม่เลือก อย่างไรก็ถือว่าเราทำงานเพื่อประชาชนด้วยกัน ก่อนออกตัวว่าขอไปทำธุระ
เมื่อถามต่อว่า จะคุยนโยบายกับพรรคเพื่อไทยเมื่อใดนั้น นายอนุทิน ระบุว่าก็คุยกันตลอดเวลา เมื่อถามถึงความรู้สึกว่าวันนี้เป็นนายกเต็มตัวแล้วรู้สึกอย่างไร นายอนุทินตอบกลับทันทีว่า ยัง ๆ รอขั้นตอน ก่อนขึ้นรถเดินทางกลับ