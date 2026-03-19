นายกฯ ยันไร้ไอ้โม่งกักตุนน้ำมัน แต่ประชาชนกังวลแห่เติม ส่งผลยอดใช้น้ำมันพุ่งสูง

นายกฯ ยันไม่มีไอ้โม่ง กักตุนน้ำมัน ย้ำไม่ขาดแคลน แต่ปกระชาชนกังวลจนกักตุน พบการใช้ปริมาณเพิ่มขึ้น กว่า 10 ล้านลิตร จาก 67 ล้านลิตรต่อวัน เป็น 84 ล้านลิตรต่อวัน ทั้งที่ผลิตเท่าเดิม
ที่รัฐสภาฯ เวลา 15.07 น. วันที่ 19 มี.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีปัญหาน้ำมันล่องหน 10,000 ลิตร ว่า ขณะนี้ในที่ประชุมกำลังไล่แกะข้อมูลกันอยู่ แต่ขอยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลน ส่วนการนำเข้าน้ำมันดิบยังมีสภาพเป็นปกติ และไม่ได้มีการลดกำลังการผลิต และผลผลิตที่มีการกลั่นออกมาก็เป็นปกติ เพียงแต่ช่วงนี้มีความวิตกกังวลของประชาชน จึงมีปริมาณการใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้นประมาณ 10 กว่าล้านลิตร เราก็ต้องไปหาตรงนี้ให้ได้ และต้องบริหารไม่ให้ประชาชนต้องกังวล รวมทั้งต้องทำให้ระบบขนส่งน้ำมันไปยังสถานีน้ำมันเป็นไปอย่างปกติโดยเร็วที่สุด
เมื่อถามว่าตอนนี้ได้เจอไอ้โม่งแล้วหรือยัง นายอนุทิน ย้อนถามว่า ไอ้โม่งทำอะไร ผู้สื่อข่าวจึงตอบกลับว่าไอ้โม่งที่มีการกักตุนน้ำมันที่ได้ผลประโยชน์จากการกักตุนน้ำมัน นายอนุทิน กล่าวปฏิเสธว่า ไม่มี ยังไม่มี คำว่าไอ้โม่ง ที่มากักตุนน้ำมัน มีแต่ประชาชนที่มีความกังวลแล้วมากักตุนน้ำมัน จากเดิมที่เคยใช้ปริมาณ 67,000,000 ลิตรต่อวัน เพิ่มเป็น 84,000,000 ลิตรต่อวัน ทั้งที่การผลิตเท่าเดิม และยังไม่มีปัญหาการนำเข้า เพราะฉะนั้นต้องมาบริหารสถานการณ์ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ว่าน้ำมันไม่ได้ขาดและไม่ได้มีการขาดแคลน ไม่ต้องกักตุน
เมื่อถามย้ำว่า ไม่เจอไอ้โม่งใช่หรือไม่ นายอนุทิน ตอบสั้นๆว่า ก็มันไม่มี จะไปเจออย่างไรล่ะ เพราะทุกคนเขาก็ห่วงตัวเอง