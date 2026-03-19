ปชน.จ่อปรับโครงสร้างพรรครับมือคดี 44 สส. - สะพัด "วีระยุทธ" เตรียมนั่งหัวหน้า "เท้ง" ขยับเป็นเลขาฯ

จับตา "พรรคประชาชน" จ่อรีโนเวทโครงสร้างสู้คดี 44 สส. "เท้ง" ปัดตอบปมเปลี่ยนตัวหัวหน้า แต่วงในยืนยันชื่อ "วีระยุทธ" เตรียมรับไม้ต่อคุมพรรค ส่วนหัวหน้าคนเดิมถอยนั่งเลขาฯ
เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2569 ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงการปรับกรรมการบริหารพรรคประชาชนช่วงเดือน เม.ย. ว่า ที่ประชุมใหญ่จะต้องรับรองกรรมการบริหารทั้งหมดอยู่แล้ว ส่วนจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดหรือไม่ ก็เป็นสิ่งที่ต้องปรึกษาปรึกษาหารือร่วมกัน ขอรอความชัดเจนดีกว่า
เมื่อถามว่าคดี 44 สส.ก็งวดเข้ามาแล้ว จะเกิดสุญญากาศทางการเมืองหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า รอความชัดเจนจากเรื่องคดี 44 สส. ก่อนดีกว่า ความคืบหน้าล่าสุดเห็นว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เตรียมจะยื่นเร็วๆนี้อยู่แล้ว ซึ่งจะมีการแถลงแนวทางในการรับมือของพรรคต่อไป
เมื่อถามว่าหากเลือกกรรมการบริหารช่วงปลายเดือน เม.ย. จะช้าไปหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ไม่หรอก เพราะตําแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน จริงๆโดยกระบวนการต้องใช้ระยะเวลาอีกเวลาหนึ่ง ซึ่งต้องรอจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่เข้ามา จึงจะมีความแน่ชัดว่าตกลงแล้วตามรัฐธรรมนูญ พรรคใดเป็นฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาลบ้าง และใช้เวลาอีกเป็นแรมเดือนเหมือนกัน กว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ ลงมา ดังนั้น ตามไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นจึงคิดว่าในวันประชุมใหญ่พรรคยังไม่ต้องมีการเตรียมในตอนนี้
เมื่อถามว่าตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านก็เป็นตำแหน่งที่โปรดเกล้าฯ เหมือนกัน ควรจะทำให้ชัดเจนตั้งแต่แรกหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า จะให้ได้ความชัดเจนมากขึ้น ภายหลังที่ ป.ป.ช.ให้ความชัดเจนกับพวกเราเช่นเดียวกัน
เมื่อถามว่าหัวหน้าคนใหม่อยู่ข้างๆ (นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรคประชาชน) ใช่หรือไม่ นายณัฐพงษ์ ตอบทันทีว่า เดี๋ยวรอดูความชัดเจนดีกว่า ตอนนี้คดียังไม่ได้ออกจาก ป.ป.ช. ก็ยังไม่อยากที่จะไปพูดอะไรล่วงหน้า
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการปรับโครงสร้างและเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใหม่ของพรรคประชาชนนั้น จะเกิดขึ้นช่วงเดือนหน้า โดยแหล่งข่าวภายในพรรคยืนยันว่านายวีระยุทธ จะขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแทนนายณัฐพงษ์ และนายณัฐพงษ์ จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค