“ชวลิต” ทิ้งเก้าอี้รักษาการ หน.ไทยสร้างไทย หลังลูกพรรคงดออกเสียง แหกมติ กก.บห.ที่ให้ร่วมรัฐบาล

“ชวลิต” ไขก๊อกรักษาการ หน.ไทยสร้างไทย หลังลูกพรรคแหกมติ ไม่เทคะแนนให้ “อนุทิน” นั่งนายกฯ พร้อมจ่อตั้ง กก.สอบข้อเท็จจริง
วันนี้ (19 มี.ค.) นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รักษาการหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงกรณี นายชัชวาล แพทยาไทย สส.ร้อยเอ็ดของพรรค ลงมติในการเลือกนายกรัฐมนตรี ขัดกับมติคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีมติให้ร่วมรัฐบาลนั้น ความจริงแล้ว เมื่อเลือกตั้งจบ ตนได้สอบถาม สส.ของพรรคทั้งสองท่านแล้วว่าอยากเป็นฝ่ายรัฐบาล หรือเป็นฝ่ายค้าน ทั้งสองท่านล้วนตอบว่าอยากอยู่ฝ่ายรัฐบาล เพื่อจะได้มีผลงานในพื้นที่ และเมื่อประชุม กก.บห.ก็มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เข้าร่วมรัฐบาล ไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
นายชวลิต กล่าวว่า การที่ นายชัชวาล ลงมติงดออกเสียงที่ขัดกับมติพรรค นับเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในทางการเมือง และถือเป็นเรื่องร้ายแรง ซึ่งในอดีต กก.บห.พรรคเคยมีความเห็นว่าเป็นกรณีขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรง และได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน พร้อมส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณามาแล้ว ดังนั้น พรรคจะดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามขั้นตอนต่อไป
ส่วนเรื่องจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรหรือไม่ สังคมคงจะได้ทราบการดำเนินการทางการเมืองของผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ในโอกาสต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรค เมื่อตนไม่สามารถดำเนินการให้สมาชิกของพรรคปฏิบัติตามมติได้ จึงขอแสดงสปิริตลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค และรักษาการหัวหน้าพรรคตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป