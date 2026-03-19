“โสภณ” ตัดจบ ปิดสภาทันทีหลังโหวตนายกฯ เมินฝ่ายค้านเตรียมเสนอญัตติวิกฤตน้ำมัน พรรคส้มโวยแหลกไม่สน ปชช.เดือดร้อน

ฝ่ายค้านจ่อชงญัตติด่วนลากปม “วิกฤตน้ำมัน” เข้าสภา หวังเปิดเวทีถกแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน ชี้ เป็นเรื่องเร่งด่วน แต่สุดท้าย “โสภณ” สั่งปิดประชุมทันทีหลังประกาศผลโหวตนายกฯ
วันนี้ (19 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมี นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ระหว่างการพิจารณาวาระเลือกนายกรัฐมนตรี มีกระแสว่า พรรคฝ่ายค้านเตรียมเสนอญัตติด่วนด้วยวาจา เพื่อขอให้สภานำประเด็น “วิกฤตราคาน้ำมัน” เข้าหารือเป็นการเร่งด่วน เพื่อหามาตรการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยระหว่างการอภิปราย มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคนแสดงความเห็นสนับสนุนให้มีการหารือเรื่องดังกล่าวหลังเสร็จสิ้นวาระโหวตนายกรัฐมนตรี
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า สถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ และเสนอว่า หลังจบวาระเลือกนายกรัฐมนตรีแล้ว ควรเปิดโอกาสให้สภาได้ทำหน้าที่ต่อ โดยหยิบยกประเด็นวิกฤตปัจจุบันมาหารือ โดยเฉพาะกรณีราคาน้ำมัน เพื่อให้รัฐบาล โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี ชี้แจงแนวทางต่อประชาชน
ขณะที่ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา พรรคกล้าธรรม กล่าวว่า พรรคไม่ได้ต้องการสร้างความวุ่นวายในสภา แต่ต้องการให้ประเทศเดินหน้า และเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดกว้าง ให้มีการเสนอญัตติด่วนเพื่อให้ สส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาหารือ
ด้าน นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน แสดงความกังวลต่อสถานการณ์วิกฤตน้ำมันที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างรุนแรง พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของนายอนุทิน ในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ รวมถึงมีข้อครหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำมัน
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากสมาชิกลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีครบถ้วน และอยู่ระหว่างการรวบรวมคะแนน นายรังสิมันต์ ได้พยายามขอหารือในประเด็นดังกล่าว แต่ประธานสภาได้ขอให้รอการประกาศผลคะแนนให้แล้วเสร็จก่อน
กระทั่งเมื่อมีการประกาศผลการลงคะแนนเสร็จสิ้น นายโสภณ ได้สั่งปิดการประชุมทันที โดยไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านเสนอญัตติด่วนตามที่เตรียมไว้ ส่งผลให้ความพยายามในการนำประเด็นวิกฤตน้ำมันเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันดังกล่าวต้องสะดุดลงทันที
ขณะที่พรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความทางโซเชียลมีเดียของพรรคว่า "ด่วน! ประธานสภาสั่งปิดประชุมตอนบ่ายครึ่ง ไม่ให้ความสำคัญความเดือดร้อนประชาชนจากราคาน้ำมัน-พืชผลเกษตรตกต่ำ หลัง ปชน. ยื่นญัตติด่วน"