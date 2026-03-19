“อนุทิน” ขอบคุณสภา โหวตเป็นนายกฯ สมัย 2 เมินตอบปมงูเห่าสีส้ม

“อนุทิน” ขอบคุณสภา ลงมติให้เป็นนายกฯ สมัย 2 เมินตอบปม “สส.ประชาชน” โหวตสวนทางมติพรรค
เมื่อเวลา 13.43 น. วันที่ 19 มี.ค.ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากการได้รับการโหวตเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 ว่า ขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ซึ่งทุกคนก็ได้ให้ข้อคิด และแสดงท่าทีของตัวเองอย่างเต็มที่
เมื่อถามว่า มี สส.พรรคประชาชน เป็นงูเห่าโหวตให้ 1 เสียง นายอนุทิน ไม่ได้ตอบคำถามนี้ ก่อนจะเดินเข้าห้องประชุม เพื่อเป็นประธานประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง หรือ ศบก.