งูเห่าสีส้มโผล่แล้ว! “สุริยา วงศ์อารีย์” สส.อุดรฯ เขต 7 โหวต "อนุทิน" นั่งนายกฯสวนมติพรรค

“งูเห่าสีส้ม” โผล่แล้ว! “สุริยา วงศ์อารีย์” สส.อุดรธานี เขต 7 พรรค ปชน. โหวตสวนมติพรรคส้ม หนุน “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกฯ หลังก่อนเคยโผล่มารับหนังสือรับรองสส. สวนมติพรรคมาแล้ว
เมื่อวันที่ (19 มี.ค. 2569) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีบุคคลได้รับการเสนอชื่อ 2 คน ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตนายกฯจากพรรคภูมิใจไทย และนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แคนดิเดตนายกฯจากพรรคประชาชน
โดยการโหวตเลือกนายกฯนั้น เป็นการแสดงตนและขานชื่อ ทั้งนี้ นายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.อุดรธานี เขต 7 พรรคประชาชน ได้โหวต นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯ สวนทางมติของพรรคประชาชนที่โหวตนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
สำหรับนายสุริยานั้น นับเป็น "งูเห่าสีส้ม" รายแรกในพรรค นับตั้งแต่หลังการเลือกตั้ง 69 โดยก่อนหน้านี้ นายสุริยา ยังฝืนมติของพรรค มาเอาหนังสือรับรอง สส.จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และมารายงานตัวต่อสภาฯ เป็นคนแรกของพรรค เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2569 ทั้งที่พรรคประชาชนนัดมารายงานตัวพร้อมกันวันที่ 9 มี.ค.ที่ผ่านมา