ตามคาด! “อนุทิน” ขี่ “เท้ง” นั่งนายกฯ 293 ต่อ 119 กธ.-ปชป.งดออกเสียง

สส.ลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่เลือก “อนุทิน” เป็นนายกฯ ชนะ “ณัฐพงษ์” ด้วยคะแนน 293 ต่อ 119 กล้าธรรม-ประชาธิปัตย์งดออกเสียง
วันนี้ (19 มี.ค.69) ในการการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ที่มีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีบุคคลได้รับการเสนอชื่อ 2 คน ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล จากพรรคภูมิใจไทย และนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ จากพรรคประชาชน
ภายหลังจากการลงคะแนนโดยวิธีการขานชื่อเสร็จสิ้น นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ประกาศผลการลงคะแนนว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล ด้วยคะแนน 293 เสียง ขณะที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ได้ 119 เสียง และมีผู้งดออกเสียง 86 เสียง
นายโสภณจึงประกาศว่านายอนุทินได้รับคะแนนเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร จึงถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 159 ก่อนสั่งปิดประชุมในเวลา 13.21 น.
ขณะที่สมาชิกต่างเข้าร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกับนายอนุทิน ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคัก
สำหรับ สส.86 คนที่งดออกเสียง ประกอบด้วย สส.ฝ่ายค้านจากพรรคประชาธิปัตย์ พรรคกล้าธรรม และ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม จากพรรคไทยภักดี รวมถึงนายอนุทิน นายณัฐพงษ์ ผู้ถูกเสนอชื่อ ตลอดจนประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 3 คน
อย่างไรก็ตาม ในการลงมติดังกล่าวยังมีเสียงลงคะแนนสวนทางจากฝ่ายค้าน โดยนายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.อุดรธานี พรรคประชาชน ลงคะแนนให้นายอนุทิน ขณะที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส จากพรรคเสรีรวมไทย ลงคะแนนให้นายณัฐพงษ์