"หมอวรงค์" ท้า "อนุทิน" ประกาศเลิกกินข้าวฟรีที่สภา งดใช้บริการรบกวนภาษี แจงไม่โหวต "เท้ง" เหตุไม่เอาจริงในสิ่งที่เคยเสนอ

สส.ไทยภักดี แนะ "อนุทิน" ปราบปรามทุจริตจริงจัง ตั้งคนเหมาะสมนั่งที่ปรึกษา รมต.สำนักนายกฯ ไม่ใช่ปูนบำเหน็จ วนกินข้าวกลางวันด้วยกัน ไม่กินข้าวฟรีที่สภา ให้ ปชช.เห็นนายกฯ เอาจริงพร้อมสละสิทธิ์งดใช้บริการที่รบกวนภาษีประชาชน แจงชัดเหตุงดออกเสียงให้ "เท้ง" เพราะ ปชน.ค้านเรื่องลดงบอาหารกลางวัน แสดงว่าไม่เอาจริงในสิ่งที่เคยเสนอ
วันนี้ (19 มี.ค.69) ในการการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ที่มีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีบุคคลได้รับการเสนอชื่อ 2 คน ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล และนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยภักดี อภิปรายว่า จะงดออกเสียงแน่นอน ไม่โหวตให้นายณัฐพงษ์เหตุผลง่าย ๆ คือ วันก่อนตนเองเสนอเรื่องการปรับลดงบประมาณอาหารของ สส.และลดจำนวนผู้ช่วย สส. แต่คนของนายณัฐพงษ์ออกมาคัดค้าน แสดงออกชัดเจนว่าพวกท่านไม่ได้เอาจริงเอาจังในสิ่งที่เคยเสนอ
ส่วนนายอนุทิน สิ่งที่ประชาชนต้องการไม่เพียงแต่ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ แต่ท่านควรจะเป็นผู้นำในการปราบปรามทุจริต เพราะการเป็นนายกฯ หากปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนก็จะดีขึ้น ท่านต้องทำให้ประชาชนเห็น จึงขอเสนอว่าการแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีควรจะแต่งตั้งคนที่เหมาะสมจริง ๆ ไม่ใช่เป็นไปเพื่อการปูนบำเหน็จ ตนเองอยากให้นายอนุทินประกาศชัดเจนว่าจะไม่ใช้บริการที่รบกวนภาษีประชาชน ด้วยการไม่กินอาหารฟรีที่สภาฯ จัดให้ ซึ่งหากทำสิ่งนี้จะโดนใจประชาชนประชาชนจะเชื่อถือ
“ผมขอเชิญท่านนายกฯ มื้อกลางวันท่านกับผมลงไปทานอาหารด้วยกันไหม ให้ประชาชนเห็นว่าท่านเอาจริง สละสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง สส.จะเกรงใจและทำตามท่าน ท่านจะได้รับการสรรเสริญจากพี่น้องประชาชน”
นพ.วรงค์ กล่าวต่อว่าตนเองกำลังชี้ทางเพื่อให้นายอนุทินนำรัฐบาล ถือว่าคนเป็นนายกฯ หากสละสิทธิ์ประโยชน์ที่เกินความจำเป็น จะทำให้กระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ เกรงใจและไม่กล้า เป็นจุดเริ่มต้นที่งดงาม ท่านต้องปฏิบัติให้ประชาชนได้เห็น ไม่ใช่แค่พูดแต่ปาก วันนี้ต้องทำ ขอเชิญชวนมื้อกลางวันนี้ให้นายอนุทิน ลงไปรับประทานอาหารกับตนเอง เพื่อทำให้ประชาชนได้เห็นว่าท่านไม่ยึดติดและทำเป็นต้นแบบให้กับ สส.รัฐบาล เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทำให้รัฐบาลและสภาฯ ได้รับการยอมรับจากประชาชน
“คำเชิญของผมท่านไม่ต้องตอบก็ได้ ส่งคนมากระซิบบอกก็ได้หากพร้อม ถ้าไม่พร้อมก็ส่งคนมากระซิบบอกว่าไม่พร้อม” นพ.วรงค์ กล่าว