”คริส“ อวย "อนุทิน" รักชาติ-แผ่นดิน เชื่อฝ่าวิกฤตน้ำมันได้จะอัพขั้นเป็น “รัฐบุรุษ” คนต่อไปของไทย

สส.เศรษฐกิจใหม่ อวย ”อนุทิน“ คนรักชาติ-รักแผ่นดิน เชื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำมัน พาชาติพ้นวิกฤติ ชี้หากทำได้ จะอัพขั้นเป็น“รัฐบุรุษ”คนต่อไปของไทย
วันที่ (19 มี.ค.) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม วาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
นายคริส โปตระนันทน์ สส. บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจ อภิปรายว่า พรรคเศรษฐกิจ ได้หาเสียง และทำสัญญากับประชาชนเรื่องนโยบาย ทุจริตเท่ากับประหาร ซึ่งมีกฎหมายหนึ่งฉบับที่ตรงกับแนวนโยบายของพรรคภูมิใจไทย คือการประหารกฎหมาย หรือกิโยตินกฎหมาย เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายมากกว่า 100,000 ฉบับ มีใบอนุญาต 700,000 กว่าใบ ถือเป็นอุปสรรคในการทำมาหากินของประชาชน เป็นเครื่องมือเจ้าหน้าที่รัฐในการเรียกรับผลประโยชน์ ถ้าพรรคภูมิใจไทยทำนโยบายนี้สำเร็จ จะทำให้ประเทศไทยกลับมายืนหนึ่ง ในสายตาชาวโลกอีกครั้ง
อย่างไรก็ตามตนเชื่อว่านายอนุทินจะแก้ไขปัญหาวิกฤตครั้งนี้ได้ และจะเปลี่ยนวิธีการอุดหนุนน้ำมันราคาถูก ผ่านกองทุนน้ำมัน เป็นการลดภาษีสรรพสามิต เพื่อช่วยประชาชน ดังนั้นกฎหมายที่ต้องกิโยตินเป็นอันดับแรก คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง วันนี้หากใครนำน้ำมันราคาถูกมาช่วยประเทศไทยได้ ต้องอนุญาตให้เข้ามาทำ
“สุดท้ายนี้หากนายอนุทิน ทำสิ่งที่ตนพูดได้ เชื่อว่านายอนุทิน จะไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีคนที่ 33 แต่จะเป็นรัฐบุรุษคนต่อไปของประเทศไทย ผมขอเป็นตัวแทนประชาชน 1.1 ล้านเสียง ลงมติโหวตให้นายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี ” นายคริสกล่าว