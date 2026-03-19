"เท้ง" ย้ำชิงนายกฯ ปัดตั้ง รบ.แข่ง อยากแสดงข้อห่วงใย พร้อมรับผิดชอบมีงูเห่าย้อนทุกพรรคก็มีปัญหา

หน.พรรคส้ม ยัน ส่งชื่อชิงนายกฯ ไม่คิดตั้งรัฐบาลแข่ง แค่อยากแสดงข้อห่วงใย บอกไม่มีเหตุผล ฝ่ายรัฐบาลดูดงูเห่าส้มโหวต ’อนุทิน‘ พร้อมรับผิดชอบหากเกิดขึ้นจริง ย้อนทุกพรรคก็เคยมีประวัติไม่ดี
วันที่ (19 มีนาคม) เมื่อเวลา 09.35 น. ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีได้มีการพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านว่าจะมีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรายอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า จริงๆ ได้ข่าวมาบ้าง แต่หากจะยืนยันให้แน่ชัดต้องรอในการประชุมสภาดีกว่า ตนคงตอบแทนพรรคอื่นไม่ได้
ต่อข้อถามว่า จะมีฝ่ายค้านพรรคอื่นงดออกเสียง การเสนอชื่อนายณัฐพงษ์จะสูญเปล่าหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า การเสนอชื่อในครั้งนี้ทุกคนทราบดีว่าการจัดตั้งรัฐบาล ไม่ได้เกิดขึ้นในวันนี้ แต่เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ จนถึงวันก่อนโหวตนายกรัฐมนตรี หากพรรคภูมิใจไทยไม่สามารถที่จะรวบรวมเสียงข้างมากได้ ประธานสภาฯ คงไม่บรรจุระเบียบวาระให้มีการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันนี้แน่นอน ที่พรรคประชาชนมีมติเสนอชื่อตนในการโหวตในสภา เราไม่ได้ต้องการชิงจัดตั้งรัฐบาลแข่งแต่อย่างใด แต่เราจะใช้เวทีในสภาแห่งนี้ให้เป็นประโยชน์ในการสื่อสารต่อประชาชน ดังนั้น ในส่วนของผลการโหวตที่จะออกมา เราไม่ได้มุ่งหวังผลลัพธ์อยู่แล้วว่าจะสูญเปล่าหรือไม่ แต่ตนคิดว่าเป็นประโยชน์มากกว่า ในส่วนของข้อกังวลใจจากบางส่วนที่บอกว่าฝ่ายค้านดูไม่เป็นเอกภาพ พรรคประชาชนได้ทำงานประสานกับพรรคการเมืองอื่นๆ หรือไม่ ยืนยันว่าที่ผ่านมาเราได้มีการทำงานประสานกับพรรคฝ่ายค้านพรรคอื่น และแจ้งข่าวสารไปยังทุกพรรคอยู่แล้ว แต่ในเรื่องของมติการโหวตวันนี้ไม่ได้ต้องการอะไรที่เป็นเอกภาพจากฝั่งฝ่ายค้านอยู่แล้ว เป็นเอกสิทธิ์ที่แต่ละพรรคจะเสนอหรือมีมติโหวตไปในทิศทางใด
เมื่อถามว่า มองว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ควรแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมสภาหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ทราบข่าวมาจากการประสานงานหลังบ้านว่าจะมีการใช้วิธีการสื่อสารจากนายอนุทิน แต่ตนคงไปตอบแทนไม่ได้ ขอรอให้รอดูว่านายอนุทินจะใช้สภาแห่งนี้ ในการลุกขึ้นชี้แจงหรือแสดงวิสัยทัศน์อะไรหรือไม่ แต่หากดูในข้อบังคับจริงๆ จะเห็นว่าเป็นเรื่องของการอภิปรายเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
เมื่อถามถึง กรณีที่จะมีงูเห่าจากภาคอีสาน ไปโหวตสวนให้นายอนุทิน นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า สถานการณ์ในขณะนี้ทางพรรคภูมิใจไทยสามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้ค่อนข้างที่จะมีเสถียรภาพในระดับหนึ่ง ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องมีการซื้อ สส.ข้ามพรรค หรือที่เรียกว่าซื้องูเห่า หากจะมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น ตนคิดว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่รู้ว่าจะเอาเหตุผลอะไรมาอธิบาย และคิดว่าไมน่าจะเกิดขึ้น แต่หากเกิดขึ้นก็ควรตั้งคำถามกลับไปมากกว่าว่าเราอยากให้มีวิธีการทำงานการเมืองเช่นนี้เกิดขึ้นในการเมืองไทยต่อไปหรือไม่ และทำไปเพื่ออะไร ซึ่งตนยังเชื่อในเพื่อนร่วมพรรค
เมื่อถามว่าหากมีงูเห่าเกิดขึ้น ถือเป็นความผิดพลาดของกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า หากเกิดเหตุการณ์ขึ้น การแสดงความรับผิดชอบ ตนและในส่วนของพรรคคงมีการออกมาแสดงบทบาทและออกมาชี้แจงอย่างแน่นอน เหมือนที่เคยผ่านมา ที่เราไม่เคยหลีกหนี และอยากตั้งคำถามกลับไปว่าไม่ใช่เฉพาะผู้สมัครของพรรคประชาชนที่มีปัญหา แต่สภาชุดที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องงูเห่า และมี สส.รวมถึงผู้สมัครหลายคนที่มีปัญหา อยากให้สังคมตั้งคำถามไปยังทุกพรรคการเมืองเช่นเดียวกับที่ตั้งความหวังกับพรรคประชาชน อยากให้ทุกพรรคส่ง สส.ที่ดีที่สุดให้กับประชาชนเลือก