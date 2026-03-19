"ธรรมนัส" ลั่น กธ.ห้ามแตกแถวงดออกเสียงโหวตนายกฯ สั่ง สส.อภิปรายปัญหา ปชช.ทุกสัปดาห์ไม่การเมืองน้ำเน่า

"ธรรมนัส" เผยมติกธ.งดออกเสียงโหวตนายกฯ ย้ำ ‘เด็กกล้าธรรม’ ห้ามแตกแถวเด็ดขาด กำชับสส.ทุกสัปดาห์ต้องอภิปรายปัญหาปชช.ในพื้นที่ เลี่ยงพูดเรื่องส่วนตัว ไม่เป็นประโยชน์ประเทศชาติ ลั่นไม่อยากให้เป็นการเมืองน้ำเน่า
วันนี้ (19มี.ค.) เมื่อเวลา 09.50 น. ที่ห้องประชุม 202 อาคารรัฐสภา นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรม พร้อมด้วยร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะสส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม เป็นประธานการประชุมสส.พรรคกล้าธรรม เพื่อกำหนดทิศทางของพรรคในการลงมติโหวตนายกฯ โดยร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า พรรคเราอยู่กันแบบพี่ แบบน้อง แบบคนในครอบครัว เวลาจะโหวตใด ๆ ก็ตาม เราขอให้เป็นเอกฉันท์ว่ามาจาก มติ สส.ของพรรค ทั้ง 58 ชีวิตตัดสินใจร่วมกันว่าจะเป็นในทิศทางใด ยืนยันว่าต้องไปทิศทางเดียวกัน ห้ามแตกแถวเด็ดขาด ถ้าจะแตกแถว ให้แตกแถวในห้องประชุมนี้ เถียงกันในห้องประชุม และเมื่อได้มติฟังเสียงคนส่วนใหญ่แล้วด้วยเหตุผล ก็จะต้องไปโหวตในทิศทางเดียวกัน นี่คือหลักการของพรรคเรา
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า แต่ ณ เวลานี้ เราทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านในสภา ขอให้เป็นฝ่ายค้านที่สร้างสรรค์จริง ๆ ปัญหาอะไรก็ตาม ที่จะพูดในสภา พูดแล้วให้มันเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ของท่าน เกิดประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมือง พูดได้เต็มที่ไม่ต้องเกรงใจ แต่ถ้าพูดเรื่องส่วนตัว พยายามอย่าไปพูด เพราะไม่เกิดประโยชน์ ไม่อยากให้บรรยากาศทางการเมืองเป็นการเมืองน้ำเน่า เราต้องมีหลักการ ดังนั้นขอย้ำว่าในแต่ละสัปดาห์ ที่มีการประชุมสภา ก็ต้องมี สส.ของเราทำหน้าที่ ที่เป็นตัวแทนประชาชน คอนเทนต์ต่าง ๆ วาระที่เราจะต้องยื่นญัตติ เราจะมีแบ็คอัพให้เพื่อพูดตามหลักการและข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ ไม่ใช่พูดโดยไม่มีหลักการ ไม่มีข้อมูล ไม่ได้เด็ดขาด
เมื่อถามว่าเป็นเพื่อนกันจะโหวตให้เพื่อนหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ขอประชุมก่อน และต้องฟังอีก 57 เสียง ทุกคนมีเสียงเท่ากันหมด
ต่อมาภายหลังการประชุม ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยว่า พรรคกธ.มีมติเป็นเอกฉันท์งดออกเสียง และในที่ประชุมพรรคไม่มีการถกเถียงกัน.