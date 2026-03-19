"ธรรมนัส" ชี้รบ.แก้ปลายเหตุพยุงราคาน้ำมันได้ไม่นาน ขอเป็นปากเสียงปชช.อภิปรายปัญหาขาดแคลน

แกนนำกธ. ชี้ รัฐบาล แก้ปัญหาปลายเหตุ พยุงราคาน้ำมันได้ไม่นาน ขอเป็นปากเป็นเสียงในสภาฯ แทนประชาชน พร้อมร่วมอภิปราย หลัง "เท้ง" จะเสนอญัตติด่วน ถก ปัญหาขาดแคลนน้ำมัน
วันนี้ (19 มีนาคม 2569) ที่อาคารรัฐสภา ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม และสส.บัญชีรายชื่อ กล่าวก่อนเริ่มประชุมทิศทางการโหวตนายกรัฐมนตรีตามมติพรรคกล้าธรรมว่า หลังจากที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชนจะเสนอญัตติด่วนด้วยวาจา เพื่อหารือทางออกวิกฤตปัญหาขาดแคลนน้ำมัน ซึ่งทางพรรคกล้าธรรมเตรียมไว้แล้ว
โดยร้อยเอกธรรมนัสระบุว่า ปัญหาใหญ่ตอนนี้เป็นปัญหาเรื่องน้ำมัน ที่ภาคการเกษตรและเกษตรกรภาคเหนือเองก็รวมตัวกันเพื่อจะมาประท้วง ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งตอนนี้เราไม่รู้ว่าสงครามจะเลิกเมื่อไหร่ ปัญหาคือ กลุ่มธุรกิจพลังงานก็กลัวจะซื้อของแพงแล้วมาขายถูก ตอนสงครามสงบ เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาน้ำมันไม่จบภายใน1-2 เดือนซึ่งจะเป็นเรื่องยาว
ในฐานะที่เป็นเราในฐานะที่เป็นสส. ตนเชื่อว่าหลายคนโดยเฉพาะพี่น้องต่างจังหวัดที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากเราตอนนี้ทางผู้ว่าแต่ละจังหวัดก็มีการบริหารจัดการน้ำมันในแต่ละจังหวัด ถ้าถามว่าการแก้ปัญหาแบบนี้มันเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ หากประเทศที่เขารู้วิธีการแก้ปัญหา โดยเฉพาะรู้ว่าเกิดสงคราม รัฐต้องรีบสต๊อกน้ำมัน เพื่อเพื่อให้โรงกลั่นเอาไปกลั่น ส่วนตอนนี้เราเลือกวิธีการแก้ปัญหาด้วยการพยุงราคาน้ำมัน ซึ่งมันพยุงได้ไม่นาน ขณะนี้เงินของกองทุน น้ำมันตอนนี้ก็ติดลบอยู่ แต่ตนไม่มั่นใจว่าตัวเลขเท่าใด ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง เพราะในฐานะที่เป็นสส.อยู่ในสภา ก็ต้องเปิดไมค์พูด อย่างน้อยเป็นปากเป็นเสียงตามที่เราสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ว่า เราคือตัวแทนของพี่น้องประชาชนฐานราก ผู้มีรายได้น้อยหรือพี่น้องคนทำงาน เราหาเสียงว่าเราจะขอเป็นส่วนหนึ่ง 10 ถึง 15% ซึ่งตอนนี้เรามีจำนวนสส.ทั้งหมด 58 คน คิดเป็น 12% ของสภา จึงอยากให้ทุกคนได้ทำหน้าที่ตรงนี้โดยเฉพาะสส.ที่เป็นสมัยแรกท่านต้องสร้างบทบาทของตัวเอง ตนเห็นหลายคนเวลาไปปราศรัยที่ผ่านมา ซึ่งการพูดและการปราศรัยก็มีหลักการอยู่ เพราะฉะนั้นในเรื่องของคอนเทนท์ต่างๆพรรคเราก็มีแบคอัพอยู่ จึงขอฝากพวกเราด้วย