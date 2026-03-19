“ชัชวาล” ขอทำหน้าที่ตรวจสอบเหตุรบ.เสียงแน่นปึ๊ก ให้กำลังใจนายกฯฝ่าวิกฤตแก้ปัญหาปชช.

สส.ไทยสร้างไทย ขอทำหน้าที่ตรวจสอบงานในสภาฯ เหตุพรรคร่วมรัฐบาลเสียงแน่นปึ๊ก พร้อมให้กำลังใจ ”นายกฯ - รัฐบาล” ฝ่าวิกฤต แก้ปัญหาให้พี่น้อง ประชาชน
เมื่อวันที่ (19 มี.ค.69) นายชัชวาล แพทยาไทย สส.ร้อยเอ็ด พรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) กล่าวว่า ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่8 ก.พ.69 พรรคไทยสร้างไทยได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ให้เข้าสภามา 2 ที่นั่ง และ ตนคือ 1 ในนั้น เนื่องจากสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ที่ยังมีความคลุมเครือในหลายๆด้าน ทั้งเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ เรื่องบัตรเลือกตั้งที่ยังคงอยู่ในกระบวนการ ทำให้ความเห็นของบุคลากรในพรรคหลายๆคน มีความเห็นที่แตกต่าง ทั้งในมุมที่ว่า ต้องเข้าไปร่วมรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย กับมุมที่ว่าควรเป็นฝ่ายตรวจสอบในเวลานี้ เพราะด้วยบทบาทนี้ จะทำให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์มากกว่า อย่างไรก็ตามเสียงส่วนใหญ่ในกรรมการเห็นว่าควรให้อำนาจกับรักษาการหัวหน้าพรรค ดำเนินการขับเคลื่อนทิศทางของพรรคเพื่อร่วมจัดตั้งรัฐบาล
นายชัชวาล กล่าวว่า แต่ตนเห็นว่า ณ เวลานี้ พรรคร่วมรัฐบาลมีเสียงค่อนข้างมาก มีเสถียรภาพที่มั่นคง ในขณะที่งานในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร ต้องการผู้ตรวจสอบที่มีคุณภาพ พรรค จึงควรเดินหน้าในฐานะฝ่ายค้านไปก่อน ดังนั้นตนจึงจำเป็นต้องหาทางออกที่ดีสุดในเรื่องนี้ และขอให้สมาชิกพรรคและพี่น้องประชาชนเข้าใจในแนวทางการทำงานและการตัดสินใจของตนด้วยเช่นกัน ซึ่งตนได้แจ้งถึงแนวความคิดตนให้ทางพรรคได้ทราบและเข้าใจในมุมมองของพรรคด้วยเช่นกัน
“ผมขอส่งกำลังใจให้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลให้สามารถฝ่าวิกฤติและปัญหาในขณะนี้ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้ และ ผมจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในแนวทางที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย และสำคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความไว้วางใจกับผม” นายชัชวาล กล่าว