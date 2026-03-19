"อนุทิน" ขอบคุณ 16 พรรคร่วมประสานเสียงเอกฉันท์หนุนนั่งนายกฯ-เร่งจัดทัพครม. ลั่นไม่มีพรรคใหญ่-เล็ก

"อนุทิน" ผงาด ! ขอบคุณ 16 พรรคร่วมรัฐบาล ประสานเสียงหนุนเอกฉันท์นั่งนายกฯ-เร่งจัดทัพ ครม. ลั่นไม่มีพรรคใหญ่ พรรคเล็ก มีแต่พรรคร่วมรัฐบาล สัญญาจะทำงานรับใช้ สส. อย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ พร้อมเร่งตั้งคณะรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยเร็ว
วันนี้ (19มี.ค.) เมื่อเวลา 9.00 น.ที่อาคารรัฐสภา ห้อง 904 นายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคภูมิใจไทย ได้เชิญพรรคร่วมรัฐบาลประชุม ก่อนที่จะ ประชุมสภาเพื่อโหวต เลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมด 16 พรรคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทางนี้นายอนุทินพร้อมด้วยหัวหน้าพรรคร่วม อาทิ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนางตรีนุช เทียนทอง หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ นายซูการ์โน มะทา เลขาธิการพรรคประชาชาติ ได้ร่วมกันแถลงข่าวอย่างชื่นมื่น
นายอนุทิน กล่าวกับสมาชิกพระร่วมรัฐบาลว่า ถือโอกาสนี้ แสดงความยินดี กับพวกเราทุกคน ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่ผู้แทนราษฎร หรือผู้แทนของปวงชนชาวไทย วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือที่ดี จากพรรคการเมืองทั้ง 16 พรรคที่จะมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล และบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อความผาสุกและประโยชน์สุขของประเทศชาติ และประชาชนอันเป็นที่รักของเรา ทั้ง 16 พรรค มีพรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย พรรคประชาชาติ พรรคพลังประชารัฐ พรรคเศรษฐกิจ พรรคไทยสร้างไทย พรรคเพื่อชาติไทยพรรครวมใจไทย พรรครวมพลังประชาชน พรรคไทยทรัพย์ทวี พรรคทางเลือกใหม่พรรคมิติใหม่ พรรคโอกาสใหม่พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคใหม่และพรรครวมไทยสร้างชาติ
นานอนุทิน กล่าวว่า เราคาดว่าจะสามารถที่จะดำเนินการทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นทางนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารได้อย่างราบรื่น และมั่นใจด้วยพลังของพวกเรา ทั้งด้านประสบการณ์ คุณวุฒิวัยวุฒิและความตั้งใจ ที่พวกเราทุกคน ได้มาเป็นผู้แทนของราษฎรในครั้งนี้ จะนำพาประเทศของเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในระยะยาว เพื่อความรักความสามัคคี
ทั้งนี้ต้องกราบขอบพระคุณหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกทุกพรรคการเมืองที่ได้ให้ความเชื่อมั่นให้ความร่วมมือในการสนับสนุนให้กระผมได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากการประชุมสภาที่จะเกิดขึ้น ต้องขอบพระคุณบรรดาผู้ประสานงานจากทุกพรรคที่ได้ร่วมกันประสานงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในเจตนารมณ์ของพวกเราที่มาบรรจบกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี
"ผมขอให้คำยืนยันว่าเราจะทำงานด้วยกัน ผมจะให้ความร่วมมือกับทุกๆท่าน ไม่ใช่เฉพาะในคณะรัฐมนตรีเท่านั้นแต่ในสถานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย ที่สำคัญที่สุดความเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย ผมจะให้การสนับสนุนในทุกๆด้าน เพื่อให้เกิดความสะดวก และราบรื่นเกิดประโยชน์สูงสุด แก่การทำงานในพื้นที่ของพวกท่านและมั่นใจว่าด้วยความสัมพันธ์ ที่พวกเรามีกันมาอย่างยาวนาน ผมจะใช้ความสัมพันธ์ ในส่วนที่เรามีเหมือนกันอย่างเห็นได้ชัดคือจิตใจที่มุ่งมั่นตั้งใจรับใช้ประเทศชาติและประชาชน จะทำให้การดำเนินการทุกอย่างในการทำงานและในสไตล์การทำงานที่ผมเชื่อมั่นเรื่องความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ ไม่มีความขัดแย้งจะทำให้ประเทศของเราได้เจริญรุดหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆของบ้านเมืองและประชาชนได้อย่างแน่นอน"นายอนุทิน กล่าว
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า สุดท้ายต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งและหวังว่าเราจะอยู่ด้วยกันทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติประชาชนอย่างเต็มที่ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ และหวังว่าผมจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านอย่างเต็มที่เช่นกัน สำหรับผมขอให้ท่านได้มั่นใจและคนที่รู้จักกันดีจะรู้ว่าอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของประชาชนและประเทศ ผมจะตอบสนองด้วยความรวดเร็ว และด้วยความร่วมมืออย่างดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้กราบขอบพระคุณทุกท่าน
ด้านนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ นักการเมือง หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ได้มีการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของพรรคเพื่อไทย โดยมีการลงมติซึ่งปราศจากความครอบงำเป็นการลงมติจากสมาชิก ขณะที่การเข้าร่วมรัฐบาลมีความชัดเจนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และเมื่อวาน 18 มีนาคม พรรคเพื่อไทยได้มีการประชุมและลงมติกัน มีมติเป็นเอกฉันท์ โดยลงมติให้กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้มีความสะสมจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปและมีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลของเราจะเป็นรัฐบาลที่มีจำนวนเพียงพอและเข้มแข็งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศได้
"ขณะนี้ปัญหาสถานการณ์ไทยและชายแดนประเทศเพื่อนบ้านสถานการณ์ตะวันออกกลางมีความจำเป็นเร่งด่วนที่การจัดตั้งรัฐบาลจะต้องเกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อที่จะมีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มในการนำพาประเทศและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่ง ณ วันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มนับหนึ่งที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของรัฐบาลชุดใหม่พร้อมกับนำเอาแนวนโยบายแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนส่งมอบให้กับประชาชน พรรคเพื่อไทยขอกราบขอบพระคุณนายกฯอนุทินเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติในการเชิญเข้าร่วมรัฐบาลและที่สำคัญคือให้เกียรติในการที่จะรับฟังในเรื่องของนโยบายและแนวทางของพรรคเพื่อไทยที่จะผสมผสานเป็นแนวทางของรัฐบาลในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติต่อไป วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านไม่ว่าจะมาจากพรรคใดเรามาร่วมมือกัน เพื่อที่จะขับเคลื่อนความเป็นรัฐ พรรคเพื่อไทยเรามาเต็มร้อย เพื่อที่จะเลือกอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี"
นางตรีนุช เทียนทอง หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า พรรคประชารัฐขอบคุณนายกรัฐมนตรี ที่ให้พรรคพลังประชารัฐได้มีโอกาสเข้ามาขับเคลื่อน ซึ่งวันนี้เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนจัดต้องรัฐบาลโดยเร็ว ซึ่งพรรคพลังประชารัฐได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการที่จะสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวรกุลเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งในการจะร่วมและทำงานแก้ไขปัญหาประเทศชาติ พรรคพลังประชารัฐพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกพรรคในการร่วมรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาของประเทศ
นายซูการ์โน มะทา เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวว่า ต้องกราบขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้โอกาสพรรคประชาชาติซึ่งเป็นพรรคเล็กๆ อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มาร่วมรัฐบาลของนายอนุทิน ซึ่งเรามีการประชุมหลังจากที่ได้มีการทาบทามจากภาคภูมิใจไทย เราได้นำสิ่งที่เราพูดคุยหารือกับพรรคภูมิใจไทย ไปนำเข้าที่ประชุมพรรคประชาชาติซึ่งพรรคประชาชาติได้ประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าพร้อมที่จะสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนต่อไป
ด้านนายอนุทิน กล่าวในตอนท้ายว่า คิดว่าทุกอย่างได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยและหวังว่าเมื่อพ้นวันนี้เป็นต้นไป ผมจะรับฟังความเห็นของหัวหน้าพรรคร่วมทุกท่าน
"ต้องเรียนว่าไม่มีพรรคใหญ่พรรคเล็ก มีแต่พรรคร่วมรัฐบาล ผมให้คำยืนยันจะพรรคกี่เสียงก็แล้วแต่ พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค พร้อมที่จะรับฟังและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เมื่อท่านมีความประสงค์จะทำประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชน"นายอนุทิน กล่าว
เมื่อมีการเลือกนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีขั้นตอนในเรื่องของการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และมีในเรื่องของการตั้งคณะรัฐมนตรี ซึ่งผมจะรับข้อเสนอแนะของหัวหน้าพรรคทุกพรรค โดยว่าจะเร่งดำเนินการ โดยเร็วที่สุด และจะ เร่งแถลงนโยบาย ซึ่งยินดีที่จะรับฟัง ตอนนี้เราร่างเป็นโครงใหญ่ไว้ เดี๋ยวจะมีการประชุมกัน ที่จะนำนโยบายของแต่ละพรรคมาประกอบเป็นนโยบายหลัก โดยจะเร่งเสนอให้มีการแถลงนโยบายโดยเร็วที่สุด เพื่อที่จะทำการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความสมบูรณ์ในระยะเวลาอันรวดเร็ว แก้ไขปัญหา ทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไป กราบขอบพระคุณอีกครั้ง ด้วยความ ซาบซึ้งใจและขอให้คำมั่นสัญญาอีกครั้งว่า จะทำงานเอาเป็นว่ารับใช้พวกท่านอย่างเต็มที่ เพราะท่านคือผู้แทนของพี่น้องประชาชน ผมต้องมีหน้าที่รับใช้พวกท่านอยู่แล้ว ดังนั้ยจะทำงานรับใช้พวกท่านอย่างเต็มที่