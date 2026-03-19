”อรรถกร“ แย้มแนวทางโหวตนายกฯกธ. บอก เพื่อนกันไม่จำเป็นต้องไว้วางใจเสมอไป ดูความเหมาะสม

ส.ส.กล้าธรรม แย้ม แนวทางโหวตนายกฯ ”กล้าธรรม“ บอก เพื่อนกันไม่จำเป็นต้องไว้วางใจเสมอไป ต้องดูความเหมาะสม เรื่องส่วนตัวไว้ก่อน
วันนี้ (19มี.ค.) เมื่อเวลา 09.15 น. ที่อาคารรัฐสภา นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว. การท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะ สส ฉะเชิงเทรา นายทะเบียนพรรคกล้าธรรม กล่าวถึงทิศทางการโหวตนายกรัฐมนตรีของพรรคกล้าธรรม ซึ่งก่อนหน้านี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พูดถึง ร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ว่าเพื่อนกันไม่มีวันหมดอายุ ส่วน ร.อ.ธรรมนัสระบุไม่ฆ่านายขายเพื่อนว่า “บางทีเพื่อนกันก็ไม่จำเป็นต้องไว้วางใจให้เสมอไปนะ เราต้องดูเรื่องความเหมาะสม เรื่องส่วนตัวเอาไว้ก่อน”