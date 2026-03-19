รทสช.ย้ำ 2 เสียงหนุน "นายกฯหนู" จ่อยื่น กม.เสรีพลังงานแสงอาทิตย์-ปฏิรูปเครดิตบูโร ไม่คุยตำแหน่ง

“อรรถวิชช์” เผย 2 เสียง รทสช. พร้อมหนุนโหวต “อนุทิน” เป็นนายกฯ สมัยที่ 2 พร้อมยื่นกฎหมาย เปิดเสรีพลังงานแสงอาทิตย์-ปฏิรูปเครดิตบูโร ยันไร้คุยตำแหน่ง
วันที่ (19 มี.ค. 2569) เมื่อเวลา 08.35 น. ที่รัฐสภาน.ส. แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี และโฆษกพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้รับเกียรติจากพรรครวมไทยสร้างชาติ มาสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรี
โดยนายชัชวาลล์ คงอุดม สส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ ระบุว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกัน
ด้าน นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรคคพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า ยินดีที่ได้ร่วมงานและร่วมรัฐบาลและยินดีจะโหวตนายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 ซึ่งนโยบายของพรรคภูมิใจไทยไทยและพรรครวมไทยสร้างชาติ มีหลายเรื่องที่สอดคล้องกัน ยินดีที่จะได้ทำงานร่วมกันเพื่อชาติบ้านเมือง ทั้งนี้เรามี 2 เสียง มีกฎหมาย 2 ฉบับ เรื่องการเปิดเสรีพลังงานแสงอาทิตย์ และการปฏิรูปเครดิตบูโร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้คนไทยกว่า 5,000,000 คน สามารถลืมตาอ้าปากเข้าสู่สถาบันการเงินได้โดยไม่เป็นหนี้นอกระบบ
จากนั้น นายอรรถวิชช์ นำร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ที่มีการลงนามแล้ว ให้กับ น.ส.แนน โดยนายอรรถวิชช์ย้ำว่ามีการพูดคุยเฉพาะในส่วนของเนื้อหา ไม่มีการพูดคุยเรื่องของตำแหน่ง