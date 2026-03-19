“หมอวรงค์” จ่องดออกเสียงโหงนายกฯ แต่ยังเปลี่ยนใจหากมีอะไรถูกใจ หนุนเกี่ยวกับชาติบ้านเมือง

สส.ไทยภักดี เตรียมงดออกเสียงโหวตเลือกนายกฯ แต่ยังเปลี่ยนใจได้หากมีอะไรถูกใจ เป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวกับชาติบ้านเมืองพร้อมหนุน เผย ได้เวลา 5 นาทีอภิปราย
เมื่อวันที่ (19 มี.ค.) เวลา 08.30 น. ที่รัฐสภา นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.ชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยภักดี กล่าวถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ว่า ในฐานะฝ่ายค้าน ส่วนตัวตั้งใจจะงดออกเสียง แต่หากมีสถานการณ์ที่น่าสนใจและถูกใจ ก็อาจจะเปลี่ยนใจ ซึ่งหากฝ่ายรัฐบาล ไม่ได้ทำอะไรเสียหาย การงดออกเสียงก็ถูกแล้ว ยกเว้นมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ หรือเกี่ยวกับชาติบ้านเมืองก็จะสนับสนุน
นพ.วรงค์ กล่าวต่อว่า โดยเมื่อวันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการประสานงานจากวิปฝ่ายค้านเข้ามา ทราบว่า แต่ละฝ่ายจะมีเวลาอภิปรายฝ่ายละ 1 ชั่วโมง ซึ่งส่วนตัวจะได้เวลา 5 นาทีในการอภิปราย