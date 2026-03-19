พท.ย้ำไม่มีเสียงแตกเลือก "อนุทิน" นายกฯ เหตุปชช.เลือกเสียงข้างมากอันดับ 1 จ่อคุยกระทรวง-นโยบาย

"จุลพันธ์" ยันไม่มีเสียงแตก มติพรรคพท. เลือก "อนุทิน" นั่งนายกฯ เหตุ ปชช. เลือกมาเป็นเสียงข้างมากอันดับหนึ่ง เตรียมคุยต่อปมจัดสรรกระทรวง-เดินหน้านโยบาย
วันนี้ (19มี.ค.) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ย้ำถึงแนวทางการโหวตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในวันนี้ว่า แนวทางนั้นชัดเจนอยู่แล้ว ซึ่งที่ประชุมพรรคเมื่อวานนี้ ได้มีมติร่วมกันแล้วว่า จะเลือก นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะกระบวนการเจรจาเข้าร่วมรัฐบาลนั้น ชัดเจนมานานแล้วและพร้อมจะเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชน
เมื่อถามย้ำว่า จะไม่มีเสียงแตกใช่หรือไม่ นายจุลพันธ์ บอกว่าไม่มี เพราะความชัดเจนเกิดจากประชาชน ที่ได้เลือกเสียงข้างมาก มาอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งห่างจากพรรคอันดับ 2 ค่อนข้างมาก วันนี้คงมีความชัดเจน ตั้งแต่ก่อนเข้าประชุม ถึงกระบวนการในการเลือก ต้องเอาความประสงค์ของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งไม่ได้มีความใกล้เคียงอยู่แล้วระหว่างพรรคอันดับหนึ่ง อันดับสองหรืออันดับสาม เราพร้อมที่จะเดินหน้า
ส่วนผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนั้น และมีการส่งตรวจสอบคุณสมบัติแล้วหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่าคงจะดำเนินการในเร็ววันนี้ ซึ่งต้องมีการพูดคุยกัน ซึ่งวันนี้มีโอกาสที่จะพบนายกรัฐมนตรี คงได้พูดคุยกัน
เมื่อถามว่าจะมีการพูดคุยถึงเรื่องนโยบายด้วยหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า แน่นอน อย่างแรกคือเรื่องการจัดสรรกระทรวง ซึ่งได้พูดคุยกันในเบื้องต้นแล้ว และในส่วนของนโยบาย ที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เราก็พร้อมที่จะผลักดัน จะมีการนัดหมายพูดคุย ในระดับทีมทำงาน เกี่ยวกับเรื่องของการแถลงนโยบาย การบรรจุนโยบายของพรรครวมรัฐบาลเข้าไปซึ่งได้มีการพูดคุยเบื้องต้นในกรอบใหญ่แล้ว ส่วนเรื่องรายละเอียดต้องให้ทีมงานทำงานดำเนินการ ก็จะเกิดความชัดเจน ในวันแถลงนโยบาย