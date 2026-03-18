กกต. ขานรับมติครม. ยกเลิกบินดูงานต่างประเทศยกคณะ

“เลขาฯแสวง” แจงด่วนกลางดึก ปธ.กกต.-กกต.-เลขาฯ งดร่วมบินนอกดูงานกับ พตส. หลัง ครม.ร่อนหนังสือขอความร่วมมือ
วันนี้ ( 18 มี.ค.) ภายหลังปรากฏการนำเสนอข่าวประธาน กกต. และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานจะนำคณะผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร พตส. จะเดินทางไปดูงานต่างประเทศนั้น ล่าสุด นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกมาชี้แจงว่าในการเดินทางไปศึกษาดูงานนั้น นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงเลขาธิการ กกต. ไม่ได้ร่วมเดินทางไปต่างประเทศตามที่ปรากฏเป็นข่าว
โดยแจ้งงดเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งได้มีการพูดคุยกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในที่ประชุม กกต. หลังจากได้รับหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆให้งดเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ จากคณะรัฐมนตรีแล้ว ส่วนรายละเอียดจะมีการออกเอกสารข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้
“ท่านประธาน กกต และ กกต ทุกท่าน รวมทั้งเลขาฯ ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ ในการไปดูงานกับนักศึกษา พตส. ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด รายละเอียดจะเพรสข่าวพรุ่งนี้ครับ” นายแสวง กล่าว