ครบแล้ว! องค์ประชุม "บอร์ดกระจายอำนาจท้องถิ่น" สัดส่วนผู้บริหาร อบต. 5 คน "วิระศักดิ์ ฮาดดา"นายกสมาคมฯ คั่วอีกตำแหน่ง

ครบแล้ว! องค์ประชุม "บอร์ดกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)" สัดส่วนกรรมการผู้แทน อปท.12 คน ได้ 5 ผู้บริหาร อบต. แทนตำแหน่งที่ว่าง ครบทั้ง 5 ภูมิภาค "วิระศักดิ์ ฮาดดา" นายกสมาคม อบต.ฯ ได้เก้าอี้ บอร์ด กกถ.อีกตำแหน่ง
วันที่ (18 มี.ค. 69) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมการเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ที่มี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
โดยที่ประชุมได้มีมติเลือก 1) นายวิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี 2) นายจักรพงศ์ แก้วโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชม จังหวัดยโสธร 3) นายกิตติ ปักครึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง จังหวัดสระแก้ว
4) นายสมชาติ รักชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ จังหวัดพัทลุง และ 5) นายน้อย พะโยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง จังหวัดกำแพงเพชร
ทั้งนี้ นายก อบต. ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้แทนผู้บริหาร อบต. ในคณะกรรมการ กกถ. แทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 5 คน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นไป
และ สปน.จะได้จัดทำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างลง เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามต่อไป
โดยเฉพาะ นายวิระศักดิ์ ฮาดดา มีบทบาทเป็น นายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย อีกตำแหน่ง.