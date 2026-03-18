กรมป่าไม้จับมือกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดงานวันป่าไม้สากล ประจำปี พ.ศ. 2569 ชวนประชาชนร่วมกิจกรรมใหญ่

กรมป่าไม้ วันที่ 18 มีนาคม 2569 – กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมป่าไม้ เดินหน้าขับเคลื่อนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างสมดุล ควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยย้ำบทบาทของป่าไม้ในฐานะฐานทรัพยากรสำคัญของระบบนิเวศและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ในโอกาสวันป่าไม้สากล ประจำปี พ.ศ. 2569 กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมวันป่าไม้สากล (International Day of Forests 2026) ภายใต้ประเด็นหลัก “ป่าไม้และเศรษฐกิจ (Forests and Economies)” ในวันที่ 20 มีนาคม 2569 ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทของป่าไม้ในฐานะ “พลังสำคัญของเศรษฐกิจโลก” และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า วันป่าไม้สากล ซึ่งตรงกับวันที่ 21 มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นวันสำคัญระดับโลก เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและบทบาทของป่าไม้ที่มีต่อความสมดุลของระบบนิเวศ ตลอดจนการดำรงชีวิตของมนุษย์ ป่าไม้ไม่เพียงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์นานาชนิด แต่ยังเป็นแหล่งอาหาร ยารักษาโรค และวัตถุดิบสำคัญที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า สำหรับในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อการรณรงค์ของวันป่าไม้สากลในปี 2569 คือ “Forests and Economies” หรือ “ป่าไม้และเศรษฐกิจ” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าป่าไม้ไม่ได้มีบทบาทเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก ทั้งในด้านการสนับสนุนภาคการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดหาแหล่งพลังงาน และการเป็นแหล่งวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่เศรษฐกิจและการสร้างอาชีพให้กับประชาชนจำนวนมาก โดยภายในงานที่จะจัดขึ้นจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ การเสวนาในหัวข้อ “ป่าไม้และเศรษฐกิจ (Forests and Economies)” โดยผู้แทนจากสถานทูตสวีเดน (Mr. Per Linnér, Deputy Head of Mission) ผู้แทนจากสถานทูตออสเตรเลีย (Dr.Rob Atkinson, Counsellor (Agriculture) ผู้แทนจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศ.ดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์) และผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ การจัดการทรัพยากรป่าไม้จากประสบการณ์ระดับนานาชาติ เพื่อนำมาปรับใช้ในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย กิจกรรมสาธิตรุกขกรรมและการดูแลต้นไม้โดยกรมป่าไม้ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดชุดเจ้าหน้าที่ทีมรุกขกร ในการให้ความรู้โดยการสาธิตวิธีการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ตามหลักวิชาการ กิจกรรมอาบป่า (Forest Bathing) และกิจกรรมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้สำหรับประชาชนทั่วไป ตลอดจนกิจกรรมดนตรีในสวน

นางสาวศศิวรรณ วงศ์ศิริประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์พื้นที่สีเขียว สำนักบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง โดยมุ่งพัฒนาและดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ควบคู่กับการเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การร่วมจัดกิจกรรมวันป่าไม้สากลในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของป่าไม้ในมิติของคนเมือง รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังมุ่งผลักดันการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นรณรงค์ “ป่าไม้และเศรษฐกิจ (Forests and Economies)” ที่เน้นบทบาทขอทรัพยากรธรรมชาติในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนา ทั้งนี้ จะมีหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานพันธมิตร เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้ความรู้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ จะมีการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรรมดังกล่าวผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ของกรมป่าไม้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถติดตามและมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้อย่างกว้างขวาง

“กรมป่าไม้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมวันป่าไม้สากล ประจำปี 2569 เพื่อร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป” รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว









กรมป่าไม้จับมือกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดงานวันป่าไม้สากล ประจำปี พ.ศ. 2569 ชวนประชาชนร่วมกิจกรรมใหญ่
