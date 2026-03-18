พท.เอกฉันท์หนุน "อนุทิน" นายกฯ รับรายชื่อรมต.ใกล้ลงตัวนานแล้ว โหวตจบคุยจัดสรรทำงานร่วมกัน

‘เพื่อไทย’ มติเอกฉันท์หนุน "อนุทิน" นั่งนายกฯ ‘จุลพันธ์’ รับรายชื่อรมต.ใกล้ลงตัวนานแล้ว บอก หลังโหวตเสร็จจะคุยจัดสรรการทำงานร่วมกัน
วันนี้ (18มี.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่พรรคเพื่อไทย มีการประชุม สส.พรรคเพื่อไทย โดยมีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทย เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการโหวตนายกรัฐมนตรีในการประชุมสภาฯ ในวันที่ 19 มี.ค.
จากนั้นเวลา 15.00 น. นายจุลพันธ์ แถลงภายหลังการประชุม สส.พรรคเพื่อไทย ว่า วันนี้มีการประชุมสส.ของพรรคเพื่อไทย โดยมีวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 19 มีนาคม ซึ่งมีวาระการเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยจากความชัดเจนของพรรคเพื่อไทยจากการหารือมาอย่างต่อเนื่องในการเข้าร่วมรัฐบาล ทางพรรคจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าจะสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และวันที่ 19 มีนาคม เรามีการนัดหมายตั้งแต่เช้าเพื่อประชุมร่วมกันและเตรียมความพร้อมสู่การลงมติต่อไป
เมื่อถามว่า มติเอกฉันท์ของพรรคที่จะโหวตนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี หลังจากนี้จะมีการนัดคุยกันเพื่อส่งชื่อรัฐมนตรีบ้างหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ไปทีละขั้นตอน อีกไม่กี่วันแล้ว หลังจากที่เลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จ ก็จะมีการคุยกับนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือนัดหมายในเรื่องของการพิจารณาจัดสรรการทำงานร่วมกันต่อไป
เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยมีการพูดคุยกันบ้างหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า พูดคุยกันอยู่ตลอด เป็นเรื่องปกติ แต่การตัดสินใจยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ที่องค์คณะที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
เมื่อถามว่า ใกล้ลงตัวแล้วหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ใกล้นานแล้ว