กต.เตือนคนไทยในอิหร่านทำตามแนวปฏิบัติหลังปะทะเดือด พพ.หนุนติดโซล่าฯ-อุตสาหกรรมประหยัดพลังงาน

กต.เตือนคนไทยในอิหร่านทำตามแนวปฏิบัติหลังปะทะฮิซบอลเลาะห์เดือด กรมพัฒนาพลังงานฯ ย้ำมาตรการประหยัดพลังงาน ส่งเสริมปชช.ติดโซล่ารูฟท็อปที่อยู่อาศัย นำค่าใช้จ่ายลดหย่อนภาษีสูงสุด 2 แสน หนุนภาคอุตสาหกรรมปรับปรุงเครื่องจักร-ทำแผนประหยัดพลังงาน
วันนี้ (18มี.ค.) เมื่อเวลา 11.05น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) แถลงสถานการณ์ประจำวัน โดยนายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงว่า พัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง การสู้รบยังคงขยายวงกว้าง มีรายงานการโจมตีในเลบานอนโดยอิสราเอลอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่กลุ่มประเทศอาหรับยังคงถูกโจมตีโดยโดรนของอิหร่านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่สามารถสกัดกันได้ สำหรับสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซยังคงส่งผลต่อราคาน้ำมัน นอกจากนี้สื่อทางการของอิหร่าน ยืนยันการเสียชีวิตของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอิหร่าน ซึ่งอยู่ภายใต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (ไออาร์ซี) เนื่องจากสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอน กระทรวงการต่างประเทศจึงยังขอให้คนไทยพิจารณาออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วที่สุด และวันที่ 17 มี.ค. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ ได้หารือทางโทรศัพท์กับ รมว.ต่างประเทศคูเวต และรองนายกฯและรมว.ต่างประเทศจอร์แดน ซึ่งได้ขอบคุณทั้งสองประเทศ สำหรับการดูแลคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ และการอำนวยความสะดวกให้คนไทยที่เดินทางกลับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจอร์แดนซึ่งเป็นจุดสำคัญในการรับคนไทยจากตะวันออกกลางกลับประเทศไทย
นายปาณิดล กล่าวว่า สำหรับกรณีการเดินทางออกจากอิหร่าน เมื่อวันที่ 17 มี.ค. มีคนไทย 2 คน ออกจากอิหร่านข้ามพรมแดนมายังเมืองตุรกีเรียบร้อยแล้ว มีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทย วันที่ 19 มี.ค. นอกจากนี้ยังมีการกำหนดการอพยพคนไทยออกจากอิหร่านเพิ่มเติมรอบถัดไปในวันที่ 25 มี.ค. ขอให้คนไทยในอิหร่านติดตามสถานการณ์จากช่องทางทางการเพื่อประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และขอให้ผู้ประสงค์เดินทางกลับแจ้งลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตโดยเร็วที่สุด
นายปาณิดล กล่าวว่า ขณะที่อิสราเอลมีการประเมินว่าสถานการณ์การโจมตีระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะรุนแรงมากขึ้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟจึงประกาศเตือนคนไทยในอิสราเอล ให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามแนวปฎิบัติเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัย นอกจากนั้นแล้วสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลส่วนใหญ่ในตะวันออกกลางทุกแห่ง ยังเดินหน้าอำนวยความสะดวก และมอบสิ่งของจำเป็นในการยังชีพ พร้อมประสานกับสายการบินให้กับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทย ในพื้นที่ที่ยังทำการบินได้ และช่วยประสานงานกับหน่วยงานในประเทศที่ปิดน่านฟ้า เพื่อขออนุญาตเดินทางผ่านแดนทางบกไปยังประเทศข้างเคียง และตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มีคนไทยที่ได้รับความช่วยเหลือให้เดินทางออกจากประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง มาประเทศไทยหรือไปประเทศที่สามแล้ว รวมทั้งทั้งสิ้น 1,149 คน รัฐบาลไทยยึดมั่นในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในพื้นที่ให้เดินทางออกจากพื้นที่
ด้าน นางสาวพัชรี จงรักษ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน แถลงถึงมาตรการประหยัดพลังงานว่า มาตรการประหยัดพลังงานในช่วงสถานการณ์โลก ซึ่งตอนนี้หลายภาคส่วนทั่วโลกได้รับผลกระทบเหมือนกัน โดยในเรื่องราคาพลังงาน กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการลดผลกระทบดังกล่าวที่มีต่อประชาชนในหลายรูปแบบ ที่ผ่านมาเราได้ดำเนินการบริหารจัดการราคาโดยใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการสนับสนุนราคาเชื้อเพลิง เพื่อไม่ให้กระทบพี่น้องประชาชน ในผลกระทบที่รุนแรงเราจำเป็นต้องช่วยพยุงราคาเพื่อให้ราคาขายปลีกน้ำมันไม่พุ่งมากเกินไป ซึ่งวันนี้จะเป็นวันแรกที่จะเพิ่มขึ้นของราคาอยู่บ้าง แต่จะพยายามไม่ให้ราคากระทบต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญมากนัก และจะประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
นางสาวพัชรี กล่าวว่า กระทรวงพลังงานขอความร่วมมือประชาชนเรื่องการประหยัดพลังงานให้มากขึ้น ที่ผ่านมากรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯได้ขอความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ภาคธุรกิจ รวมไปถึงประชาชนทั่วไปในการประหยัดพลังงาน และกระทรวงพลังงานได้ดำเนินโครงการประหยัดพลังงานพลัส ยกกำลัง2 ที่ผ่านมาเรามีมาตรการสำคัญได้ขอความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ที่เป็นกลุ่มใช้พลังงานค่อนข้างสูง อาจจะมีการกำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องจักรที่จำเป็นต้องใช้พลังงานสูง มีการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ประกอบการ รวมถึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการจัดทำแผนประหยัดพลังงานในรอบ 1-3 เดือน โดยเราจะติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
นางสาวพัชรี กล่าวว่า และมาตรการที่เราขอความร่วมมือภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ ณ ปัจจุบันจากได้มีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานร้อยละ 10 ผ่านมาตรการสำคัญโดยขอความร่วมมือปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ลดการใช้น้ำมันโดยไม่จำเป็น ขอความร่วมมือเดินทางด้วยกัน ปิดไฟในจุดที่ไม่ได้ใช้ รวมถึงทำงานแบบเวิร์คฟอร์มโฮม และการประชุมให้เป็นลักษณะออนไลน์ ซึ่งจะช่วยลดการใช้น้ำมันมากขึ้น
นางสาวพัชรี กล่าวว่า สำหรับภาคประชาชนเรามีมาตรการส่งเสริมการติดตั้งการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในที่อยู่อาศัย ประชาชนที่มีความประสงค์จะติดตั้งสามารถนำค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท พร้อมมีมาตรการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง นำมาหักค่าใช้จ่าย 1.5 เท่าของค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571 นอกจากนี้ในปีนี้เรายังมีการขยายผลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพิ่มเติม โดยสนับสนุนการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงาน ผ่านโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนปรับปรุงเครื่องจักร (Co-pay) ส่งเสริมในการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงในสถานประกอบการ โดยภาครัฐจะสนับสนุน 20% สำหรับโรงงานหรืออาคารควบคุม และ 30% สำหรับโรงงานหรือการควบคุมที่อยู่นอกข่าย โดยวงเงินสูงสุดที่จะขอสนับสนุนได้ 3 ล้านบาทต่อราย
นางสาวพัชรี กล่าวว่า นอกจากนี้มีการสนับสนุนผู้ประกอบการในเรื่องการขนส่ง โดยให้ผู้ประกอบการปรับปรุงอุปกรณ์และระบบการจัดการขนส่งลง 20-30% โดยวงเงินสูงสุดที่สนับสนุน 2 ล้านบาทต่อสถานประกอบการ และเรายังร่วมกับสถาบันการเงิน ในการปล่อยเงินกู้ที่ค่อนข้างเป็นธรรมกับผู้กู้ ในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้กับสถานประกอบการต่างๆ และหากผู้ประกอบการหรือประชาชนท่านใดมีข้อสอบถามได้ที่คลินิกอนุรักษ์พลังงานได้ สุดท้ายนี้ขอความร่วมมือกับทุกท่านในการผนึกกำลังลดใช้พลังงาน เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ที่ส่งผลต่อค่าครองชีพไปด้วยกัน