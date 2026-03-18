กลุ่มเกษตรกร ร้องนายกฯรับผลกระทบตะวันออกกลาง ขอเกษตรกรขึ้นทะเบียนซื้อน้ำมันใส่แกลอนได้

‘กลุ่มเกษตรกร’ ร้องนายกฯ โอดได้รับผลกระทบตะวันออกกลาง ‘ขอรัฐพิจารณาให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนซื้อน้ำมันใส่แกลอนได้’ หลังหาน้ำมันไม่เพียงพอ หวั่นการผลิตเกษตรหยุดชะงัก
วันนี้ (18มี.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล นายเสถียร เสือขวัญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายสิงห์ชัย เรืองขจร ประธานคณะทำงานผู้ประสานงานสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำภาคกลาง นำกลุ่มเกษตรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านนายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
โดยหนังสือระบุว่า ด้วยสถานการณ์ภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศไทย โดยเฉพาะเกษตรกรด้านพืชไร่ พืชสวน และประมงเพาะเลี้ยง ต้องประสบปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อีกทั้งในบางพื้นที่เกษตรกรประสบปัญหาไม่สามารถจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง
ได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากข้อจำกัดในการจำหน่ายของสถานีบริการน้ำมัน โดยเกษตรกรมีความจำเป็นต้องจัดหาน้ำมันเชื่อเพลิงเพื่อนำไปใช้กับเครื่องจักรกลทางการเกษตร หากไม่สามารถจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงได้เพียงพอ ย่อมส่งผลให้การผลิตทางการเกษตรหยุดชะงัก และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรอย่างรุนแรง
คณะทำงานผู้ประสานงานสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำภาคกลาง จึงขอเสนอแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นการเร่งด่วนนี้ 1.ขอให้รัฐบาลพิจารณาจัดสรรน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่เกษตรกรเป็นกรณีพิเศษ โดยกำหนดให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้แกลลอน เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมได้ ภายใต้หลักเกณฑ์และปริมาณที่เหมาะสม และ 2.มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ บูรณาการข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อนำมากำหนดมาตรการกำกับดูแลราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ในการลดภาระต้นทุนภาคเกษตรกรรม
นายสันติ กล่าวภายหลังรับหนังสือร้องเรียนว่า รัฐบาลขอยืนยันว่าเรามีน้ำมันสำรองขณะนี้ประมาณ 100 กว่าวัน อาจมีปัญหาอุปสรรคบ้างในเรื่องการขนส่งน้ำมันเพื่อไปถึงปลายทาง ซึ่งได้มีการขอกระทรวงมหาดไทยให้ผ่อนผันเรื่องระยะเวลาการเดินรถเพื่อส่งน้ำมันให้ถึงปลายทางได้ไม่ให้มีการขาดแคลน และยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการว่าอย่ากักตุนน้ำมัน เนื่องจากน้ำมันเรามีสำรองเพียงพอ หากไม่มีการกักตุนขายตามปกติจะเป็นการบรรเทาความความเดือดร้อน ทั้งนี้รัฐบาลจะดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ ซึ่งเรื่องที่มาร้องเรียนวันนี้ตนจะนำความเดือดร้อนกลับไปเรียนนายกรัฐมนตรีต่อไปเพื่อรีบแก้ไขให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร