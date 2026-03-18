ศาลปค.สูงสุดยกฟ้อง คดียกเลิกประกวดราคาโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้น้ำจ่ายไฟไปสมุย ชี้ชอบด้วยกม.

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้องคดียกเลิกประกวดราคาโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้น้ำจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย ชี้ ผู้ว่า กฟภ.ดำเนินชอบด้วยกฎหมายแล้ว เหตุ เอกสาร TOR ทำการประมูลไม่เป็นธรรม
วันนี้ (18 มี.ค.) ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลปกครองกลางในคดีที่บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ฟ้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ว่าการ กฟภ. ว่า ออกประกาศ กฟภ. ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี ตามโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 30 เม.ย.2563 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งที่กลุ่มกิจการร่วมค้ากันกุล เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีรายละเอียดทางเทคนิคถูกต้อง และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในโครงการประกวดราคาดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองกลางมีพิพากษา เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2564 เพิกถอนประกาศ กฟภ.ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ โดยให้มีผลนับแต่วันที่มีประกาศดังกล่าว
ศาลปกครองสูงสุดให้เหตุผลว่า ข้อเท็จจริงในคดีรับฟังได้ว่า เนื่องจากเอกสารประกวดราคา (TOR) ระบุเงื่อนไขให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับอุปกรณ์จำนวน 4 รายการ ไม่เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด และไม่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทำให้ผู้ยื่นข้อเสนอบางรายไม่ผ่านคุณสมบัติไม่เปิดโอกาสการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หากให้มีการดำเนินการจัดจ้างโครงการต่อไปย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กฟภ. และเมื่อพิจารณาประกอบกับงบประมาณในการจัดจ้างตามกรณีพิพาทนี้มีวงเงินสูงถึง 2,133,055,700 บาท และกรณียังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่ได้มีการประกาศผลผู้ชนะจ้าง การที่ กฟภ. และผู้ว่าการ กฟภ.ดำเนินการยกเลิกประกวดราคาดังกล่าว จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย
การที่ศาลปกครองกลางพิพากษาให้เพิกถอนประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรุงเทพฯ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี ตามโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้น้ำ ๑๑๕ เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 30 เม.ย.2563 โดยให้มีผลนับแต่วันที่มีประกาศดังกล่าว คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง เป็นให้ยกฟ้อง