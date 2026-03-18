สช.ออกคำสั่งยกเลิกควบคุม "กรุงเทพคริสเตียนฯ" สภาคริสตจักรฯขอบคุณ พร้อมพัฒนาสู่ต้นแบบการศึกษาไทย

สช.ออกคำสั่งยกเลิกควบคุม “กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย” ชี้เหตุแห่งการควบคุมสิ้นสุดแล้ว คืนอำนาจผู้รับใบอนุญาตบริหารเต็มรูปแบบ มีผล 17 มี.ค. 69 “สภาคริสตจักรฯ” ขอบคุณ ศธ. ย้ำพร้อมพัฒนาโรงเรียนสู่ต้นแบบการศึกษาไทย
เมื่อวันที่ (18 มี.ค.2569) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ให้มีคำสั่งยกเลิกการควบคุมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ หลังพิจารณาข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และข้อกฎหมายแล้ว เห็นว่า เหตุแห่งการเข้าควบคุมได้สิ้นสุดลง ส่งผลให้โรงเรียนสามารถกลับมาบริหารจัดการได้ตามปกติ โดยคืนอำนาจให้แก่ผู้รับใบอนุญาต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
คำสั่งดังกล่าวระบุว่า เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2562 สช.ได้มีคำสั่งให้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยอยู่ในความควบคุม เนื่องจากพบปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงการดำเนินงานบางประการที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และมีสถานการณ์ความไม่เรียบร้อยภายในโรงเรียน
อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ จากการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม พบว่าสถานการณ์ต่าง ๆ ได้คลี่คลายลงแล้ว การบริหารจัดการของโรงเรียนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ไม่ปรากฏเหตุที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อีกทั้งไม่มีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนหรือการจัดการศึกษาในภาพรวม
นอกจากนี้ ยังพิจารณาแล้วว่า การใช้อำนาจควบคุมตามกฎหมายควรยุติลง เมื่อเหตุแห่งการควบคุมหมดไป เพื่อให้เป็นไปตามหลักความเหมาะสมและไม่กระทบสิทธิของผู้รับใบอนุญาตในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ทั้งนี้ คำสั่งยกเลิกการควบคุมดังกล่าว ได้ยกเลิกคำสั่งเดิมที่ให้โรงเรียนอยู่ในความควบคุมของ สช. โดยให้มีผลทันทีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในคำสั่ง และเปิดทางให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถดำเนินการบริหารโรงเรียนได้ตามปกติภายใต้กรอบของกฎหมายต่อไป
ด้าน ศ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศประเทศไทย กล่าวถึงคำสั่งยกเลิกการควบคุมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ว่า ตนเห็นด้วยกับ
แนวทางการยกเลิกคำสั่งควบคุมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และขอขอบคุณการพิจารณาของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้
ขณะที่นายสุรพงศ์ มิตรกูล เลขาธิการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย กล่าวว่า เหตุการณ์ ณ ตอนนั้นเกิดความวุ่นวายในโรงเรียนจริง สช.จึงเข้าไปกำกับควบคุม แต่ปัจจุบันการประท้วงทุกอย่างได้ยุติไปแล้ว นักเรียนในห้วงเวลานั้นได้จบการศึกษาไปแล้ว สำหรับประเด็นอื่น ๆ ศาลปกครองกลางได้วินิจฉัยไปแล้ว โดยบรรดาศิษย์เก่าและคณะครูต่างก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เมื่อมีคำสั่งยกเลิกการควบคุมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เราตั้งใจว่า จะพัฒนาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยให้เป็นต้นแบบแห่งหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนต่อไป