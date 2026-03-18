เลขา ป.ป.ช.แย้ง DSI ปมที่ดินเขากระโดง ย้ำ รฟท.ต้องฟ้องเอง สอบอธิบดีที่ดินและผู้ว่าฯ เมินเพิกถอนโฉนด

เลขา ป.ป.ช.แย้ง DSI ปมที่ดินเขากระโดง แจงข้อพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ดิน รฟท.-เอกชน-ปชช. หน่วยงานรัฐต้องฟ้องเอง ขณะ ป.ป.ช.สอบ อธิบดีที่ดิน- ผู้ว่า รฟท.-จนท.ปมไม่เพิกถอนโฉนด 2 แปลง
วันนี้(18มี.ค.)นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. ในฐานะโฆษกป.ป.ช. ชี้แจงความคืบหน้ากรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ส่งสำนวนคดีที่ดินเขากระโดงให้ ป.ป.ช.พิจารณาว่าปัญหาเกี่ยวกับที่ดินเขากระโดงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินที่อาจทับที่หรืออยู่ในเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยและมีโฉนดที่ดินที่มีการครอบครองจำนวนหลายแปลงที่เป็นปัญหาข้อพิพาทระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับผู้ที่ครอบครองที่ดินที่อ้างว่าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน โดยข้อเท็จจริงยังเป็นปัญหาเกี่ยวกับอาณาเขตที่ดินของ รฟท. และการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท รวมทั้งการออกโฉนดที่ดินในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเบื้องต้นยังไม่พบว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าทุจริตต่อหน้าที่ การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการป.ป.ช. ซึ่งที่ผ่านมาเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ทั้งนี้กรณีดังกล่าวในปี 2554 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ไต่สวนความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐและมีมติให้เพิกถอนโฉนดที่ดินจำนวน 2 แปลง โดยสำนักงานป.ป.ชจึงได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 14 กันยายน 2554 แจ้งให้กรมที่ดินพิจารณาเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 3466 และเลขที่ 8564 ตำบลอีสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากมีการออกโฉนดที่ดินทับที่ของการรถไฟ ตามมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 โดยปรากฏว่ากรมที่ดินยังไม่ได้เพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าวและการรถไฟซึ่งเป็นผู้เสียหายในฐานะเจ้าของที่ดินกลับไม่ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดิน 2 แปลงดังกล่าวตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในการประชุมครั้งที่ 100/2566 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 และมีมติให้ดำเนินการไต่สวนอธิบดีกรมที่ดินและผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ต่อมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีหนังสือลงวันที่ 24 ธันวาคม 2568 ส่งเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบมาให้คณะกรรมการป.ป.ช.พิจารณากรณีที่มีผู้ร้องขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปล่อยให้มีผู้บุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินของการรถไฟในพื้นที่เขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์และการรถไฟไม่ดำเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลฎีกาและไม่ฟ้องขับไล่ผู้บุกรุกที่ดินต่อศาล ซึ่งรวมถึงโฉนดที่ดินเลขที่ 3466 และ 8564 ตำบลอีสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ด้วย
ทั้งนี้เรื่องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งเรื่องมาให้ป.ป.ช. เป็นเรื่องการกล่าวหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมที่ดินและคณะกรรมการสอบสวนตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 61 ว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ไม่เพิกถอนโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบบริเวณเขากระโดง
สำนักงาน ป.ป.ช. ยังชี้แจงว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนหรือประชาชนเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะต้องไปดำเนินการใช้สิทธิทางศาลเอง ส่วนเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการไต่สวนข้อเท็จจริง จะดำเนินการเร่งรัดไต่สวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส่วนเรื่องที่ปรากฏเป็นข่าวอาจมีข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกับที่แถลงมาในวันนี้